Den mykje omtalte kampfiksingssaka starta med kampane Østsiden-Follo og Frigg-Asker tilbake i 2012.

Norges Fotballforbund (NFF) vart tipsa om det som var mistenkjelege resultat: Østsiden snudde 0–3 til 4-3, og Asker tapte 7–1.

Sju personar, fem av dei tidlegare fotballspelarar, vart etter kvart tiltalte for grov korrupsjon og grovt bedrageri.

Den tidlegare Follo-spelaren var blant dei tiltalte. Han vart frifunnen i 2017 og fekk ei oppreisning på 20.000 kroner frå staten i 2018.

Tre av dei tiltalte vart dømde i lagmannsretten. Høgsterett reduserte straffa for dei to fotballspelarane frå 14 til 10 månaders fengsel, medan ein bakmann fekk to års fengselsstraff.

– Har hatt store konsekvensar

No krev den tidlegare Follo-spelaren både erstatning for økonomisk tap og oppreisning for belastninga i samband med straffesaka. Både erstatning og oppreisning skal fastsetjast etter skjønnet til retten, heiter det i sluttinnlegget frå advokatane til saksøkjar.

Advokatane argumenterer med at fotballspelaren i praksis var underlagd eit yrkesforbod under straffeforfølginga, og at det var umogleg for han å komme tilbake som profesjonell fotballspelar etter frifinninga fem år seinare.

Samtidig blir det påstått at straffeforfølginga medførte uoppretteleg skade ved å ta frå han moglegheita til å realisere realistiske ambisjonar som fotballspelar.

I sluttinnlegget heiter det at saka innebar «fordømmelse internt i fotballmiljøet og utover, i det tiltalen gjekk ut på at NN (saksøkjar) skulle ha handla i strid med grunnverdiane til idretten, og at han hadde svike lagkameratane og klubben sin».

– Han vart frifunnen for alle skuldingar. Den urettmessige straffeforfølginga han vart utsett for, har hatt store konsekvensar for han. Han har vorte tilkjend oppreisning for den belastninga saka har medført, men meiner å ha krav på både ytterlegare oppreisning og erstatning frå staten. Kor stor erstatning han har krav på, vil bli vurdert av retten, og vi har ingen ytterlegare kommentar utover dette, skriv advokat Hallvard Gilje Aarseth i ein e-post til NRK.

NRK får opplyst at den tidlegare Follo-spelaren ikkje ønskjer å kommentere saka.

– Gav uriktig informasjon

Staten vil leggje ned påstand om frifinning under hovudforhandlinga.

«Staten oppfører at kravet til saksøkjar om erstatning for påstått tapt og framtidig inntekt skal falle bort, fordi han utan rimeleg grunn har motverka opplysningar i saka og gitt årsak til straffeforfølginga og den fellande dommen», heiter det i sluttinnlegget frå Regjeringsadvokaten.

– Grunnen til at vi ikkje gav ei høgare erstatning (enn 20.000 kroner, journ.anm.), var at han gav feil informasjon og endra forklaring undervegs, og dermed sjølv bidrog til den straffeforfølginga han ønskjer erstatning for. Vi vil argumentere mot at staten skal betale ytterlegare erstatning. Bakgrunnen for vårt syn på saka vil bli beskrive under hovudforhandlinga, seier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud ved Statens sivilrettsforvaltning til NRK.

Dette står i sterk kontrast til oppfatninga til saksøkjar.

«NN (saksøkjar) har ikkje utan rimeleg grunn motverka opplysninga i saka eller gitt årsak til etterforskingsskritt mot seg. NN (saksøkjar) har gjennom forklaringane sine bidrege til oppklaring av saka, som enda med domfelling av to fotballspelarar og éin tilbydar av betaling for kampfiksing», heiter det i sluttinnlegget frå advokatane til saksøkjar.

Når NRK påpeikar at staten påstår det rakt motsette, svarer advokat Aarseth:

– Vi er usamde om det, men som sagt ønskjer vi ikkje å kommentere noko meir.