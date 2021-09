Vart forskrekka då ho såg rovdyret utanfor vindauget: – Aldri sprunge så fort før

VM på heimebane nærmar seg med stormskritt og Bullen satsar alt. Dei siste vekene har ho vore i Georgia og trent med ein av verdas beste mannlege brytarar.

Men det er ikkje den einaste store opplevinga ho har hatt på reise den siste tida.

Før sesongen var ho på treningsleir i Romania for å få trent i høgda, og det var ein tur ho tenkte kom til å bli god og tøff, både fysisk og mentalt.

Sistnemnde fekk ho kjenne litt ekstra på – men ikkje berre på grunn av brytetreninga.

Høyrde bjeffing

Før Bullen reiste til Romania fekk ho nemleg beskjed av trener George Costin at det kunne vere brunbjørnar i området dei skulle til.

– Noko som eg ikkje trudde på, fortel Bullen.

Men like etter at ho kom inn frå ein trening utandørs, så fekk ho et syn ho seint kjem til å gløyme.

– Rett etter at vi var ute og hadde vår siste utetrening, så høyrer eg eigentleg berre ein hund som bjeffar innmari mykje. Mykje meir enn den har gjort dagen før, startar Bullen historia.

Bullen sat inne på rommet sitt da ho høyrde lyden, og gjekk rett bort til vindauget.

– Eg ser ut, og så ser eg berre ein bjørn som passerer hotellet som vi er i, fortel 24-åringen, som var veldig glad for at ho hadde komme seg inn før «beistet» dukka opp.

– Aldri sprunge så fort

Bullen tok opp mobilen og filma det ho såg nede på plassen utanfor hotellet. Ein svær brunbjørn tusla forbi, med ein hund springande hakk i hæl.

– Det gjer noko med deg når du ser utanfor vindauget og du er 50 meter frå den bjørnen. Heldigvis så er det fem etasjar opp, fortel Bullen.

Og så kom ho på at ho skulle ut og springe dagen etter. Ein skremmande tanke etter nettopp å ha sett det store dyret passere utanfor.

Men likevel, vel vitande om at det var bjørn luskande rundt i nærområdet, reiste Bullen ut på springetur dagen etter. Sjølv om ho var litt i tvil både før og undervegs.

– Eg var heldigvis ikkje åleine akkurat den dagen, så eg kunne dytte nokon framfor meg for å komme meg trygt heim eigentleg, seier ho og ler.

– Det er skummelt. Eg trur eg aldri har sprunge så fort før.