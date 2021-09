Vart dømd av eigen lageigar – no vil forbundet endre reglane

– Det eg trur nokon opplever er at ein dommar ikkje steller seg nøytralt, men dømmer eigne utøvarar til ein betre poengsum enn viss dei ikkje hadde vore trenar, seier Cecilie Myhre.

Ho er fersk noregsmeister i bikinifitness der ho tok eit overlegent NM-gull.

Der vart ho dømd av eigaren av laget ho representerer. Det er ikkje uvanleg innan fitness og bodybuilding.

– Bør oppdatere regelverket

At det ikkje er nokon lovar mot ei slik dobbeltrolle, reagerer fitness-dommar Unni Bækkevold på.

– Eg støttar ikkje rolleblandinga betalt trenar og dommar – då det utan tvil reiser etiske problemstillingar med omsyn til habilitet, seier Bækkevold.

I fitness er det eit dommarpanel på ni personar som bedømmer alle utøvarar. Dei rangerer utøvarane frå best til dårlegast.

Deretter blir dei to høgaste og lågaste poengsummen til kvar utøver stroke før ein gjennomsnittssum blir rekna ut. I nokre tilfelle kan derfor rangeringa til ein dommar gjere utslag på resultatlista.

Ho meiner derfor ein bør oppdatere regelverket slik at ein ikkje kan ha begge roller samtidig.

Trur på objektiv døming

Totalt var det 147 deltakarar i NM i kroppsbygging og fitness førre helg. Cecilie Myhre stilte i to klassar. Ho vann bikinifitness master open og vart nummer tre i bikinifitness i klassen 172 centimeter.

Dommaren var også eigaren av laget hennar, men ho har full tru på at ho vart dømd objektivt.

VINN: Cecilie Myhre tok gull og bronse i dei klassane ho deltok i under NM. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Eg stilte òg i ein annan klasse der eg ikkje vann, der han òg sat som dommar. Ho som vart nummer to i den klassen, ho slo eg helga før, seier Myhre.

Ho skjønar at det kan oppstå spekulasjonar og mistankar.

NRK skreiv først at seks av dei 13 NM-vinnarane i kvinneklassen vart dømde av eigen lagleiar. Dette viser seg ikkje å stemme, og blei fjerna kl. 11.47.

Vil sjå på regelverket

President i Noregs Bodybuilding og Fitnessforbund, Elise Murbræck, forklarer at regelverket som gjeld i dag, kom tilbake i 2018.

På det tidspunktet var det mangel på dommarar, og ein såg seg nøydde til å gjere det på denne måten.

Ho forklarer at dei har rutinar for å sikre at dømminga blir så rettferdig som mogleg.

– Vi følgjer nøye med på korleis dei dømmer, så blir det sjekka etter dommarkomiteen etter kvart stemne, seier ho.

No har sporten vakse, og Murbræck vil derfor foreslå å endre regelverket.

– Sidan nokon har teke det opp no, så ønskjer vi å ta det opp på neste møte. Vi kan òg sende inn saker til årsmøtet, og det kjem vi til å gjere. No som sporten har vakse, har vi ikkje lenger behov for at trenarar skal kunne vere dommarar òg, seier Murbræck.