Varslet vikingtilstander etter superomgang – så raknet det for norske stjerner

– Vi er bedre enn røkla på disse forholdene her. Vi er tøffere enn alle. Vi trener bedre. Vi heter «Attacking Vikings» for en grunn, og du får se litt vikingtilstander her i dag, sa Atle Lie McGrath (20) til NRK etter å ha kjørt en strålende andreomgang i Santa Catarina.

Dermed la han press på Norges sterkeste menn, som sto igjen på på toppen. Etter første omgang ledet riktig nok sveitsiske Marco Odermatt, men Leif Kristian Nestvold-Haugen var bare 19 hundredeler bak på en andreplass.

Fra henholdsvis femte- og sjuendeplass hadde også Henrik Kristoffersen og Aleksander Aamodt Kilde gode utgangspunkt før finalen i det utsatte storslalåmrennet.

– Ikke ofte jeg er så skuffa

Kilde startet bra, men mannen som vant verdenscupen sammenlagt sist vinter tapte mye mot slutten og ble til slutt nummer 15 – bak McGrath.

IMPONERTE: Atle Lie McGrath hadde nest beste omgangstid i andre omgang og leverte karrierens beste storslalåmresultat så langt. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Kristoffersen startet også bra, men fikk også problemer og ble nummer 12 – bak McGrath.

Nestvold-Haugen klarte å holde McGrath bak seg, men falt ned til en sjuendeplass.

Dermed ble det en pall bestående av Marc Odermatt (Sveits), Tommy Ford (USA) og Filip Zubcic (Kroatia), og følgelig uten nordmenn.

Atle Lie McGrath ble nummer 11 med nest beste omgangstid i andre omgang, mens Lucas Braathen ble nummer 13. Dermed var det fem nordmenn mellom 7.- og 15. plass. Bra laginnsats, men ikke det ambisiøse vikinger håpet på i kampen om seierspallen.

– Det er ikke ofte jeg er så skuffa over en ganske ålreit omgang som det her, sier Nestvold-Haugen, som vet godt hvor pallen røk.

– Jeg følte jeg traff inn, men jeg traff ikke ut, og da går tida fort, sier han om den skjebnesvangre svingen.

Forfjamset

Likevel trodde han det skulle holde til noe mer, og innrømmer at han var overrasket over at 18 hundredeler bak ledelse bare skulle holde til en foreløpig sjetteplass i mål.

– Jeg ble litt forfjamset. Normalt sett skal den omgangen kunne holde. Men det er tett i storslalåmfeltet om dagen, konstaterer han.

Selv om pallen glapp, sier Norges beste seg godt fornøyd med forsøket.

– Jeg prøver å kjøre med hjertet utenpå drakta og gi alt. Og jeg gir alt, men jeg treffer ikke helt. Kanskje er det litt for fint på et par portpasseringer i midten, men jeg føler i hvert fall at jeg kjører rent, jeg setter ikke opp, sier Nestvold-Haugen, som likevel ikke finner noen grunn til å juble.

– Det er kostbare 18 hundredeler. Det er stor forskjell på sjuendeplass og andreplass. Odermatt var det ikke noe å gjøre med, han er litt i egen klasse om dagen.