Varsler pengekrise på skiskytterlandslaget: – Det er tøffe tider

Skiskytterne er denne uka i Trysil for å gjøre de siste forberedelsene før sesongstarten smeller i gang på Sjusjøen 24. november. Sportslig sett er det meste i rute, men på den økonomiske siden er det litt mer trøbbel.

– Det er tøffe tider. Det er utfordringer fremover, men vi er optimister, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Han har ansvaret for å få skiskytterne til å prestere i løypa og på standplass, men i kulissene jobbes det knallhardt for å sikre satsingen fremover. Landslaget mangler nemlig hovedsponsor etter sesongen.

– De har greit med penger ut sesongen, men fra 1. mai neste år mister de en god del midler. De har ikke fått på plass noen ny hovedsponsor, så de har klart hastverk med å få økonomien på plass for videre satsing, sier NRKs skiskytterekspert Ola Lunde.

Kan mangle 10 mill. kroner

NRK-eksperten er på plass i Trysil sammen med Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff, og resten av landslaget.

Han antyder at noe av grunnen til de manglende sponsorinntektene er at landslaget ikke har brukt nettopp stjernene sine for det de er verdt.

SKEPTISK: NRK-ekspert Ola Lunde er skeptisk til hvordan Skiskytterforbundet jobber med sponsoravtaler. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det handler om hvor mange minutter og timer de er i TV-ruta og i mediebildet, og det er viktig å ha profiler som hele tiden leverer. Kanskje har skiforbundet vært litt for dårlig til å utnytte sine profiler, og få dem frem i media, sier han.

Hvis landslaget ikke skulle klare å få på plass en ny generalsponsor før mai, kan NSSF mangle opp mot ti millioner kroner, etter det NRK erfarer. Det er en kraftig smell for rekrutteringssatsingen, som landslaget har trappet opp de siste årene.

– Hvis det mangler eksempelvis 10-15 mill. kr vil det gå utover juniorlag og rekruttlag, og de blir nødt til å si opp et par folk sentralt regner jeg med, sier Lunde.

– Kommer til å gå fint

Landslagssjef Per Arne Botnan er enig med Lunde i at rekrutteringen kan få svi hvis sponsorpengene ikke kommer på plass i tide.

OPTIMIST: Landslagssjef Per Arne Botnan har troa på at markedssjef Odd-Bjørn Hjelmeset kommer til å løse situasjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi regner med å ha et budsjett også neste år som gjør at vi kan ha en god sportslig gjennomføring, men hvis det er store summer som forsvinner så må vi holde oppe et så godt som mulig tilbud på elitenivå. Da vil det gå utover rekrutteringen, innrømmer han.

Mannen som har ansvaret for sponsorinntektene er markedssjef Odd-Bjørn Hjelmeset. Han er ikke særlig bekymret.

– Det er lenge til mai. Så vi får inderlig håpe at når vi kommer dit, så har vi millionene vi trenger. Jeg tror dette kommer til å gå veldig fint.

Rekruttløper: – Kjip situasjon

Rekruttløper Johannes Dale er en av dem som kan bli berørt hvis Skiskytterforbundet ikke får hanket inn en ny sponsor.

– Jeg skjønner jo at elite er i første rekke, men samtidig er utviklingen for unge utøvere ekstremt viktig. De som er på elitelaget nå kommer ikke til å være der for alltid, og da er man avhengig av at nye kommer bakfra, og holde satsingen oppe på rekrutt og junior, sier Dale.

20-åringen innrømmer at det blir en tøffere hverdag som ung skiskytter om landslaget må kutte ned på satsingen.

– Om man plutselig står uten lag neste år, uten støtte fra landslaget, så er det absolutt en kjip situasjon, sier han