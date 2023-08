Varsler endringer etter VM-bråk: – Vi må sette krav

VM i Budapest har vært en enorm sportslig suksess for Norge. Jakob Ingebrigtsen (ett gull, ett sølv), Karsten Warholm (ett gull) og Narve Gilje Nordås (en bronse) har sørget for tidenes medaljefangst.

Men mesterskapet vil også bli husket for mye utenomsportslig støy. Nordås' stikk mot Jakob ingebrigtsens, storebror Henriks tirade og generell uro knyttet til trener Gjert Ingebrigtsens manglende akkreditering, har ført til mye skriverier og overskrifter.

Til neste år er det både EM og OL, og sportssjef i Norges Friidrettsforbund Erlend Slokvik ønsker endringer.

– Vi ønsker ikke at dette gjentar seg. Så mye fokus rundt sånne ting bør det ikke være, forteller han til NRK.

GULLGUTT: Jakob Ingebrigtsen forsvarte VM-gullet på 5000 meter. Foto: Denes Erdos / AP

Tror ikke troppen ble preget

Friidrettsforbundet reiste med en rekordstor tropp til Budapest, 26 utøvere totalt. Den gode medaljefangsten til tross, Slokvik mener at de sportslige resultatene kunne vært bedre.

– Det er utøvere her som ikke har lyktes så godt som vi ønsker også, sier han.

Han avviser imidlertid at støyet har påvirket andre i troppen og virket forstyrrende på deres prestasjoner.

– Jeg har ikke inntrykk av at det har preget andre utøvere også. De er såpass i sin egen boble, at det tviler jeg på, sier Slokvik.

Nordås krever økonomisk støtte

Gilje Nordås har hatt en kometsesong og reiser hjem fra VM med bronsemedalje på 1500 meter. En sensasjonell prestasjon som viser hvor langt 24-åringen har kommet.

Hans trener, Gjert Ingebrigtsen, fikk som kjent ikke trenerakkreditering til dette mesterskapet. Det førte til at Nordås ikke bodde på utøverhotellet, fordi han ønsket nærmere tilgang til treneren.

MEDALJEGUTT: VM har vært en eventyrlig suksess for Nordås. Foto: NTB

Til kommende mesterskap ønsker Nordås høyere prioritet og sier følgende om hvilke endringer han forventer:

– Ja, det er klart som medaljemann så går du ganske høyt opp på listen over utøvere. Du har Karsten og Jakob som troner øverst, men så vil jeg anta at jeg kommer bak der igjen. Da forventer jeg først og fremst mer økonomisk støtte. Det sportslige har vi full kontroll på selv, så der har vi ikke mer behov for ytterligere hjelp.

Sjefen vil ha mer ro

Slokvik sier at forbundet vil sette noen krav til forberedelser og gjennomføring i fremtiden. Det gjelder alle som er involvert rundt landslaget.

Han ønsker foreløpig ikke å si hvilke endringer som vil bli innført.

– Det er for tidlig å si. Vi må sette oss ned med de forskjellige og se hvordan vi legger et best mulig opplegg, sier han og fortsetter.

– Vi må sette krav til hvordan vi ønsker ting skal være. Jeg ønsker ikke å gå noe nærmere inn på det nå, men vi må gå inn i neste mesterskap med en annen ro.