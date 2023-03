Varsler «radikale» endringer etter Formel 1-nedtur: – En av de verste dagene jeg har hatt

– Dette er en av de verste dagene jeg har hatt i racingsporten. Det var ikke bra i det hele tatt, vi mangler fart både til høyre, venstre og rett frem, oppsummerer Toto Wolff overfor Sky Sports.

Igjen fikk Mercedes-laglederen se Red Bull og Max Verstappen vinne et løp. Bedre ble det neppe av at Red Bull og Sergio Perez også kapret andreplassen.

I motsetning til Mercedes, har de en bil som fungerer på alle parametere.

– Red Bull er bare på en annen planet. Det er det som gjør vondt, de er så langt foran oss. Det minner meg om våre beste år, da tok vi sekunder på alle andre. Det er der lista ligger, og vi må ta ett skritt av gangen for å komme tilbake. Men det kan vi absolutt klare, tror Wolff.

Toto Wolff varsler radikale endringer på motoren. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Varsler radikale endringer

Mercedes-stjernen Lewis Hamilton endte på femteplass i helgens Bahrain Grand Prix.

Ikke en dårlig plassering isolert sett, men ikke noe å sprette champagnen for når man har blitt verdensmester syv ganger tidligere.

Nå varsler Wolff at det vil bli foretatt store grep på verkstedet for at bilen skal bli mer slagkraftig.

– Jeg tror det som trengs er mye mer radikale forandringer enn å bare håpe på en oppgradering som utgjør noen hundredeler, sier Wolff.

Slike bilder av en feirende Verstappen er blitt dagligdags for Formel-fansen. Foto: HAMAD I MOHAMMED / Reuters

Mener Mercedes bløffer

Uttalelsene vekker oppsikt, og blir gjengitt av en rekke store medier, men Viaplays Formel 1-ekspert Stein Pettersen tror ikke Wolff er helt ærlig,

Han mener man bør ta det Mercedes-sjefen sier med en liten klype salt.

– Hadde Mercedes vært så usikre som de gir uttrykk for nå, hadde de kommet med et annet konsept inn i sesongen. Jeg tror ikke de hadde tatt med seg disse såkalte «zero-poddene» som nesten ikke er synlige på denne bilen hvis de var så usikre som de fremstår nå, sier Pettersen til NRK.

Han påpeker at hele Mercedes-laget var under et voldsomt press hele fjorårssesongen med en bil som ikke fungerte, og han tror ikke de ønsker å ha et slikt press på verken førerne eller laget nå.

– Derfor prøver de å snakke det litt ned, og jeg tror egentlig ikke at Mercedes er så langt bak. De er ikke der at de kan kjempe mot Red Bull på en dag som de hadde på søndag, men at de er nærmere å finne en løsning på denne bilen, tror eksperten.

– Wolf sier at de vurderer det han kaller radikale endringer på bilen. Hva tror du de vurderer å gjøre, og hvor sannsynlig er det at de klarer å få en konkurransedyktig bil denne sesongen?

– Det de kan gjøre er å gå bort fra det konseptet de har holdt på med i litt over en sesong, og jeg er ganske sikker på at de har et annet design i bakhånd et eller annet sted, men det er et design de ikke har fått mulighet til å teste. Det gjør meg usikker, og kostnadstaket i Formel 1 gjør at det blir vanskeligere for Mercedes, som normalt sett hadde satt på 100 ekstra ingeniører for å jobbe med konseptet, men det har de ikke anledning til nå, svarer Pettersen.

– Inne på et eller annet

Han ber om at Formel-fansen er mer tålmodige før de avskriver Mercedes.

– Jeg tror vi skal gi dette et par løp til, for på testingen så det ut som Mercedes holdt på med et eller annet, de så bra ut den første dagen, så sleit de voldsomt dag to, men gjorde justeringer som gjorde at bilen så mye bedre ut på dag tre. De er inne på et eller annet, mener eksperten.

Fjorårets sesong ble en eneste lang triumfferd for Verstappen og Red Bull, som kunne juble for verdensmestertittelen etter å ha vunnet 15 av 22 mulige løp.

Lewis Hamilton, som for andre år på rad måtte se langt etter tittelen han har vunnet syv ganger tidligere, mener i likhet med Wollf at bilen ikke holder mål.

– Mye raskere enn oss

Hamilton endte på femteplass i Bahrain etter å ha blitt slått av to Red Bull-biler, én Aston Martin og én Ferrari.

– Vi kan definitivt ikke kjempe mot Ferrari for øyeblikket. De var mye raskere enn oss, det samme var Aston Martin. Vi er det fjerde raskeste laget og er på vei bakover. Vi har mye jobb å gjøre for å tette gapet, sier Hamilton ifølge Sky Sports.

Mercedes-fører George Russell, som havnet på syvendeplass i Bahrain, spår at Red Bull blir overlegne også denne sesongen.

– Dette mesterskapet er skreddersydd for dem. Jeg tror ikke noen kommer til å kjempe med dem om tittelen i år. De bør vinne hvert eneste løp med den yteevnen de har, sier Russell ifølge BBC.

Det gjenstår 22 løp igjen denne sesongen. Neste på programmet er i Jeddah i Saudi-Arabia 19. mars.