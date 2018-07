– Det var veldig varmt i går da vi hadde ei hardøkt. Vanningen var litt for å holde motivasjonen oppe, men det har jo en avkjølende effekt, sier landslagslege Ola Berger om vannkannen som ble tatt i bruk under økta.

Den norske sommeren har vært uvanlig varm, med temperaturer på nærmere 30 grader. Slike temperaturer har det også vært under skiskytternes treningssamling på Hafjell.

Berger sier at det de må forholde seg til rekordvarmen.

– Hovedutfordringen er økt væsketap. Dersom man trener under dagens varmeste timer er det vanskelig å få i seg nok væske underveis i økta.

Ifølge skiskytter Erlend Bjøntegaard drikkes det store mengder vann for å holde væskebalansen i sjakk.

– På de varmeste dagene er vi sikkert oppe i 8–9 liter med drikke. Det kan være vanskelig å få i seg så mye, men som regel pleier det å gå bra. Vi svetter så mye at kroppen skriker etter væske.

– Det et individuelt hvor mye hver utøver trenger, men på varme sommerdager drikker de fort det dobbelte av hva man gjør på kaldere dager med lavere treningsmengder, forteller Ola Berger.

Landslagslegens treningstips i sommervarmen Ekspandér faktaboks Skiskytterlandslagets lege Ola Berger forteller at det er viktig å tenke på følgende dersom du skal ut å trene i varmen. Gjør en jobb før du drar ut på økta. Drikk rikelig en god stund før treningen begynner, det er ikke lurt å dra rett på trening etter en lang dag på stranda. Da kan du være dehydrert allerede før økta starter.

Fyll på med væske under selve økta. Når du svetter mister du også salter, og de må erstattes. Salt hjelper kroppen til å binde vannet du får i deg.

Legg treningsøktene til morgenen eller litt utpå kvelden. Det er lurt å unngå døgnets varmeste timer.

Ha gjerne en vannspreder eller en vannslange tilgjengelig, dersom det er mulig. En kald svamp kan også gjøre nytten.

Tenk på bekledningen, ta på deg så lett tøy som mulig i sommervarmen.

Restitusjonsproblemer

Bjøntegaard forteller at væskeinntaket kun er en av ulempene med sommervarmen.

– Søvn er en like stor utfordring, det er varmt om nettene og vanskelig å sove. En stakkars nordmann som er vant til en langt kjøligere sommer kan slite i den varmen her.

Også Vetle Sjåstad Christiansen merker søvnprobleme.

– Jeg prøver å legge meg rundt klokken ti, men sovner sjelden før ett. I dag våknet jeg klokka fem, forteller Sjåstad Christiansen.

Der landslagslegen mener at søvnmangelen kan by på restitusjonsproblemer, sier Sjåstad Christiansen at det foreløpig ikke er et stort problem.

– Når vi er midt oppi det merker jeg det ikke. Men det blir kanskje en liten smell når jeg kommer hjem, med lange morgener i dobbeltsenga.

– Trenes godt i enda varmere land

Ola Berger sier at de gjør det de kan for å holde utøverne så avkjølt som mulig.

– Vi prøver å holde oss litt i skyggen, og har en del fokus på det. Man må prøve å holde seg kald når man kan.

I tillegg til å jakte skygge, justeres treningstidspunktene noe, sier landslagslegen.

– Vi har litt timing på når vi kjører hvilke økter. I går startet vi klokken kvart over åtte, det er tidligere enn normalt. Det er lurt å unngå døgnets varmeste timer.

Selv om varmen byr på utfordringer, tror ikke legen at det vil få store konsekvenser for sesongoppkjøringen.

– Det trenes godt i enda varmere land enn Norge. Det er fullt mulig å gjennomføre gode treningsøkter til tross for de temperaturene vi ser nå.