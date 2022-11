Var frustrert etter svak omgang – sykdomsplaget Sørloth reddet Norge fra tap

Klæbo presset av overraskelsesmann: – Hva i all verden er det som skjer?

Johannes Høsflot Klæbo vant for andre gang på to dager på Beitostølen søndag. Ukjente Henrik Dønnestad var den eneste som ga Klæbo kamp helt til slutten.

– Hva i all verden er det som skjer, utbrøt Torgeir Bjørn mens tida var i ferd med å renne ut for Klæbo.

Men på oppløpet hentet Klæbo ut det siste og sikret seieren.

– Det må være høyden tenker jeg, svarer Klæbo når han blir bedt om å forklare den gode sesongstarten.

Nå skal han ta en grundig vurdering om han reiser til Ruka for verdenscupåpningen neste helg.

– Jeg har fryktelig lyst til å gå. Det kan bli vanskeligere og vanskeligere jo fortere man går. Jeg skal ta et fornuftig valg tirsdag, men jeg tipper det må gjøre vondt for at jeg ikke skal reise, forklarer Klæbo.

Den store overraskelsen var nettopp Dønnestad som kom fra dypet mellom 1 kilometer og 5,6 kilometer og avsluttet knallsterkt. Det endte til slutt med en imponerende andreplass.

– Det er rett og slett en drøm. Det er det jeg har gått for i så mange år og være der selv er ufattelig moro, sier en strålende fornøyd Dønnestad. Andrew Musgrave ble nummer tre.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum ble også imponert.

– Fantastisk godt løp. Han gikk bra i går også. Jeg tok han vel ut til et verdenscuprenn i 2018, på en tremil her (Beitostølen). Så har han blitt jevnere og jevnere med årene. Han er en god skiløper, og det her er kanskje det beste han har gjort, sier Nossum som også sier Iversen har forrang som landslagsløper til Ruka.