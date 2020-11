Var en sensasjon i fjor – nå krever junioren å bli målt mot Johaug

– Jeg tenker ikke selv at jeg er junior, selv om jeg får høre det i ny og ne. I mitt hode har jeg blitt senior, sier Fossesholm etter helgens to pallplasser i den nasjonale langrennsåpninga Beitostølen.

Da hun for et år siden tok to pallplasser i de tilsvarende konkurransene, var det en sensasjon. Landslagsledelsen måtte svarer på mange spørsmål om hvorvidt 18-åringen ville bli tatt ut til verdenscupåpninga i Ruka, men svaret var et kategorisk nei.

DEN NESTE: Helene Marie Fossesholm er allerede i ferd med å gå seg ut av «morgendagens helter»-stempelet, og er svært nær ved å være dagens helt. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi som kjenner sporten ønsker å lage en plan for at hun kan bli verdens beste skiløper. Hvis hun ønsker det. Da er ikke det viktigste å gå flest mulig verdenscuprenn som 18- eller 19-åring, forklarte kvinnelandslagstrener Ole Morten Iversen da.

Unntaket fra regelen

Det var helt i tråd med linja Norges Skiforbund i årevis har lagt seg på. Petter Northug ble seniornorgesmester som junior, men fikk likevel ikke delta i OL. Både Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen var fortsatt juniorer da de tok henholdsvis bronse og gull under VM i Sapporo i 2007, men det var junior-VM de hadde som mål.

Helene Marie Fossesholm blir unntaket fra denne regelen etter at hun med den største selvfølge gikk inn til nye pallplasser på Beitostølen.

– Jeg hadde jo blitt overrasket om de to pallene på damesida ikke hadde blitt som de ble, sier landslagstrener Iversen om de to distanserennene – der Therese Johaug vant begge dager, og der Heidi Weng og Fossesholm byttet trinn på seierspallen fra lørdag til søndag.

Det er ingen diskusjon om hvorvidt Fossesholm skal til verdenscupåpninga, spørsmålet er snarere om hun kan kjempe om sammenlagtpallen i minitouren.

FOSSER FRAM: Junioren Helene Marie Fossesholm viser voksne takter i løypa Foto: Geir Olsen / NTB

Junior-VM ikke på sesongplanen

Og junior-VM, som ser ut til å gå i Vuokatti 8.–14. februar, står faktisk ikke en gang på sesongplanen, bekrefter Iversen.

– Hun har fokus på senior-VM, sier han.

Det er ikke helt utelukket å delta, men i så fall er det fordi koronapandemien har ført til så mange rennavlysninger at det er nødvendig å få konkurransegjennomkjøring før senior-VM i Oberstdorf.

Men den samme pandemien er også et vektig argument for å droppe juniormesterskapet.

– Å begrense reisevirksomhet gjør at selv om hun hadde hatt mulighet, er det kanskje bedre å holde seg hjemme, påpeker Iversen.

Fossesholm er glad for at hun slipper å bruke andre juniorer som målestokk. I sitt eget hode er 19-åringen en voksen skiløper.

– Therese er lista

– Det tror jeg at jeg må tenke også, ellers kan det fort bli at man kanskje kan bruke det som en liten unnskyldning, og det har jeg ikke lyst til å gjøre i det hele tatt, sier hun, og fortsetter:

– Jeg vet hvor lista ligger, og det må man vite. Da hjelper det ikke å ha unnskyldninger. Det er Therese som er lista, rett og slett.

IMPONERT: Landslagstrener Ole Morten Iversen ser med glede at Helene Marie Fossesholm modnes raskere enn de fleste som menneske og skiløper. Foto: Terje Pedersen / NTB

Ole Morten Iversen støtter fullt og helt Fossesholms ønske om å bli målt mot verdens beste skiløper.

– Det synes jeg er helt riktig innstilling. Når hun blir tatt ut på et elitelag og takker ja, er det svaret hun skal gi, sier Iversen.

Så presiserer han at det for hans del likevel er viktig å minne supertalentet på at hun ikke kan forvente å være like god som Therese Johaug på alt – ennå.

– Therese er tross alt 10–12 år eldre og har et langt liv i toppidretten bak seg. Men det er ingen tvil om at hun får se hvor lista ligger på en del ting. Det er typisk Helene å si noe sånt, konstaterer landslagstreneren.

Verdenscupen i langrenn starter fredag. Med Helene Marie Fossesholm i fremste rekke blant dem som skal utfordre Therese Johaug, Frida Karlsson og Ebba Andersson i minitouren i Ruka.