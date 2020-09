Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det skulle nemlig komme to nøkkelsituasjoner mot tampen av kampen:

På stillingen 2-2 dro Molde-spiss Leke James seg fri og skjøt mot mål, men skuddet traff en forsvarsspiller i armen. Etter å ha konferert med VAR-dommerne, gikk dommer Carlos Del Cerro til sidelinjen, så situasjonen og konkluderte med ingen straffe.

Så, etter at Molde tok ledelsen 3-2, prøvde Ola Brynhildsen å komme seg unna et skudd, men ballen traff armen – og dommeren pekte på straffemerket.

– Vi får bare erkjenne at dommerne kan mer om reglene enn oss. Handsregelen skjønner ikke vi noe av, kommenterte Viasat-ekspert Lars Tjærnås.

Det gjør heller ikke Molde-trener Erling Moe.

– Det er jo ikke hands. Hvordan han får det til å være hands når den (armen) er der inne, forstår jeg ikke. Jeg håper VAR forstår, for jeg gjør det ikke, sier Moe til Viasat.

Får støtte av tidligere dommer

Moe understreker at han «overhodet ikke har peiling» på hvorfor Ferencváros fikk straffespark – og Molde ikke.

Molde-treneren forteller at dommeren ga uttrykk for at Ferencváros-spilleren falt før skuddet, og dermed ikke kunne straffes for handsen.

Brynhildsen prøvde å få armen unna, men rakk det akkurat ikke.

På pressekonferansen etter kampen fortalte Moe at han har snakket med dommere som selv ikke skjønner handsregelen.

Tidligere toppdommer Per Ivar Staberg konkluderte på følgende måte på Twitter:

– Nå skjønner alle at handsregelen er totalt uforståelig.

Marerittstart

Tidligere Stabæk-spiller Boli varslet i et intervju med VG at Ferencváros skulle «knuse» Molde i det siste kvalik-hinderet. Så enkelt ble det altså ikke, men det tok bare sju minutter før 26-åringen viste at han hadde planer om å gjøre ord til handling:

Tidligere Strømsgodset-spiller Tokmac Nguen fikk først god tid til å sende gjennom Endre Botka, som tok et sugende løp på høyresiden. Høyrebackens innlegg fant Boli, som enkelt pirket gjestene i ledelsen.

Vondt skulle bli verre før Molde våknet for alvor. Igjen tok det bare sju minutter etter avspark i 2.-omgang, og igjen var Botka servitør. Myrto Uzuni styrte innlegget vakkert inn i det lengste hjørnet.

Snudde kampen

På dette tidspunktet slet nok den mest hardbarkede Molde-supporteren med å tro på mesterligaspill.

Men så tok Molde fyr.

Først ved Leke James, som kontrollert ekspederte en velslått corner i mål. Bare minutter senere vartet Molde opp med et nydelig angrep, som Eikrem kronet ved å hamre ballen i det lengste hjørnet.

Selv om Molde-leiren var frustrert etter ropet om straffespark, fortsatte hjemmelaget å dominere. Først fikk Ola Brynholdsen en scoring annullert da dommeren blåste frispark mot Etzaz Hussain i feltet.

Så, i det 83. minutt, stod Martin Ellingsen for det som så ut til å bli en ellevill snuoperasjon.

Men Ferencváros blåste altså straffespark etter en hands på Ola Brynhildsen tre minutter før full tid, og Igor Kharatin var sikker fra krittmerket.

Dermed ble det 3-3 – til Moldes store fortvilelse.

Nå må blåtrøyene vinne – eller spille uavgjort med minst fire scorede mål – for å ta seg videre til gruppespillet i mesterligaen.