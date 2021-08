Vanvittig målfest i Molde

Edvardsen storspilte i Stabæk-seier

Med to mål og én assist sørget Oliver Edvardsen for at Stabæk vant 3-1 over Sarpsborg i Eliteserien.

Det er hans fjerde og femte mål på de fire siste kampene. 22-åringen, som herjet for Eirik Kjønø i Grorud, har scoret i alle fire seriekampene siden Kjønø tok over som Stabæk-trener.

Kantspilleren sto først for den målgivende pasningen da Simen Wangberg ga Stabæk ledelsen etter sju minutter på corner. Midtstopperen ruvet høyest i boks og stanget Stabæk opp i 1-0.

Så sørget han for ny jubel for Stabæk like før pause. Unggutten kranglet seg forbi flere Sarpsborg-forsvarere og sendte ballen i mål. Ti minutter etter hvilen sørget Edvardsen for 3-0 etter å ha blitt spilt fri av Pål Alexander Kirkevold.

Kristian Fardal Opseth reduserte til 1-3 like før slutt