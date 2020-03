Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er nesten ikke til å tro, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes da tabben var et faktum før det var spilt tre minutter på Goodison Park.

Den spanske United-keeperen hadde tilsynelatende full kontroll og skulle bare sette i gang spillet bakfra da Everton plutselig tok ledelsen. De Gea skulle slå langt ut, men traff en møtende Dominic Calvert-Lewin og ballen trillet i nettmaskene.

Statistikk fra Opta viser at David de Gea nå er den keeperen som har gjort flest feil som direkte har ført til mål for motstanderen siden starten av forrige sesong. Hele syv ganger har spanjolen gjort slike matchavgjørende feil på de siste to sesongene.

– Som manager ville jeg drept ham. Det er galskap, sier en nådeløs Roy Keane om de Gea i Sky Sports-studio.

Scoring, annulering og Ancelotti-utvisning

På overtiden fikk islandske Gylfi Sigurðsson en gigantisk mulighet til å bli matchvinner, men de Gea vartet opp med en vakker benparade. Islendingen ble sittende igjen i fem-meteren og fortvilte.

Fortvilelsen skulle nok bli enda større da islendingen ble direkte skyld i at Everton ikke fikk med seg alle tre poengene.

For Everton fylte opp i boks og returen fra de Gea havnet hos Calvert-Lewin som skjøt via Harry Maguire og i mål. Men Sigurðsson sitter i offside og er tydelig i veien for Uniteds spanske målvakt.

UTVIST: Her blir Everton-manager Carlo Ancelotti utvist for protestene mot den annulerte scoringen etter kampslutt. Foto: Andrew Yates / Reuters

Ballen var aldri borti islendingen, men VAR-dommerne mente at målet skulle annuleres på grunn av offside. VAR-dommerne sier i sin dom at Sigurðsson var i veien for de Geas siktlinje og derfor ble målet annulert.

Den avgjørelsen falt ikke i god jord i Everton-leiren og etter kampslutt ble Carlo Ancelotti utvist for protester mot avgjørelsen.

– For en strålende redning (av de Gea red. anm.). Han blir tydelig forstyrret av spilleren foran seg. Ancelotti var rasende etter kampen. Jeg tror ikke jeg ville vært like sint om det hadde bitt godkjent, sa Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports om de intense avslutningsscenene i Liverpool.

Her kan du se høydepunktene fra dramaet på Merseyside (med tillatelse fra TV2):

Strålende Fernandes

Etter at tidligere United-spiss Joshua King sørget for poengdeling mellom Bournemouth og Chelsea lørdag, hadde Manchester United en gyllen mulighet til å klatre opp i ryggen på Frank Lampards menn.

Men med uavgjort søndag er distansen opp til fjerdeplassen fortsatt tre poeng.

Bruno Fernandes har hatt en utrolig start i Manchester United-trøya og den skulle bare fortsette søndag.

STRÅLER: Bruno Fernandes scorte i sin tredje kamp på rad for United da han reddet ett poeng for rødtrøyene. Foto: Paul Ellis / AFP

Da halvtimen var passert fikk portugiseren plutselig en skuddmulighet fra venstre. Fernandes vendte lynkjapt om og fyrte løs mot målet til Jordan Pickford. Den engelske landslagskeeperen kunne nok nådd frem, men kom til kort og Uniteds nummer 18 satt inn sitt andre mål for rødtrøyene i ligaen.

– Det var en klassescoring. Bruno prøver hele tiden å skape noe, beskriver Solskjær til Sky Sports etter kampslutt.

– 1-1 var et greit resultat. Vi hadde første omgang, mens de hadde andre omgang og vi får ett poeng til på tabellen.

Dominic Calvert-Lewin har fått et virkelig oppsving siden Carlo Ancelotti tok over ansvaret på Goodison Park. Siden Ancelottis første kamp 2. juledag har engelskmannen scoret flest mål i Premier League med sine åtte fulltreffere.