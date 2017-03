Vant Vasaloppet med kink i ryggen: – Et mirakel

John Kristian Dahl sto igjen som seierherre etter en dramatisk slutt på årets Vasaloppet. For to dager siden lå han strak ut med kink i ryggen og hadde avskrevet seg selv fra Vasaloppet.

– Det er helt utrolig, et mirakel. For to dager siden klarte jeg ikke gå på ski, og så tenkte jeg okei, jeg prøver å starte, det gikk seg til etter hvert med ryggen., men jeg var helt slutt i armene. Jeg var helt utmatta på start, det er et mirakel at jeg står her, sa Dahl med skjelvende stemme.

Nitten løpere i langspurt

Det er lange siden Vasaloppet har vært så dramatisk. Det sto mellom nitten løpere før oppløpet, og arrangøren måtte ty til målfoto for å avgjøre hvem som skulle få kransen.

Det sto mellom fem løpere på de siste hundre meterne. Men Tord Asle Gjerdalen, svenske Markus Ottosson, Stian Hoelgaard og Johan Kjølstad ble alle hakket for svake for Dahl, som også vant Vasaloppet i fjor.

– En seier bare å stå på startlinja

- Jeg hadde avskrevet alt, det var en seier for meg bare å stå på start i dag. Jeg klarte nesten ikke løfte hodet. men noen ganger trumfer viljen evnen, og det er rett og slett det som skjedde, sier Dahl til NRK.

Før start sa han til NRK at han ikke visste om han kom til å orke å gå den første bakken engang.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Det kjentes som jeg hadde gått fem mil etter én mil. Jeg kjente ingenting. Jeg vet ikke hvordan det gikk så bra.

Johansson Norgren sterkest i kvinneklassen

