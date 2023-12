– Hadde han vært her og jeg hadde sett den dressen, så hadde han blitt diskvalifisert, sier FIS-kontrollør Christian Kathol til NRK.

Tyske Andreas Wellinger levde opp til favorittstemplet foran 25.500 tilskuere i Oberstdorf fredag kveld og seiret foran japanske Ryoyu Kobayashi og østerrikske Stefan Kraft.

Et hull i underarmen på dressen Wellinger hoppet med i torsdagens kvalifisering kunne imidlertid hindret deltakelsen i fredagens renn.

Kathol visste ikke at Wellinger hadde hull i dressen før NRK viste han bilde fredag ettermiddag.

FIS-kontrollør Christian Kathol. Foto: Trygve Heide / NRK

– Han var ikke inne til kontroll hos meg, og jeg var her inne hele veien. Så jeg hadde ikke sjans til å se det, sier han.

Hvem som skal inn på kontroll etter en kvalifisering velges tilfeldig. Wellinger vant torsdagens kvalifisering i Oberstdorf, og ble ikke tatt inn på kontrollrommet.

– I dette tilfellet har han helt klart vært heldig, understreker Kathol.

Stormet bort fra intervju

Likevel påpeker Kathol at det er vanskelig å si om Wellinger faktisk hadde blitt kvalifisert ettersom han ikke ble kalt inn til sjekk.

– Vi har hatt lignende situasjoner før, men jeg kan bare straffe det jeg ser. Og det skjer her inne på kontrollrommet. Vi vet ikke når dette tilfellet har skjedd, så det er vanskelig å si ut fra dette bildet om han faktisk hadde blitt diskvalifisert, sier Kathol.

NRK prøvde å spørre den tyske treneren Stefan Horngacher om hullet til Wellinger, men han stormet bort fra intervjuet halvveis i spørsmålet.

TYSK TRENER: Stefan Horngacher. Foto: JENS SCHLUETER / AFP

Wellinger selv sier at hullet oppsto etter at hoppet var gjennomført.

– Det er fordi jeg feiret for mye etter hoppet, sier Wellinger til NRK, før han ble røsket vekk for flere seiersintervjuer.

Ekspert: – Skulle vært disket

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, mener Wellinger i utgangspunktet skulle ha vært diskvalifisert ifølge regelverket.

– Hadde han blitt tatt i dresskontroll, så skulle han ha vært disket. Det er i hvert fall min tolkning av regelverket, sier Remen Evensen.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen. Foto: NTB

Hadde han blitt disket – hadde hans sjanse til å vinne Hoppuka sammenlagt nærmest vært borte. I stedet er han nå i en svært god posisjon for sammenlagtseieren.

– Men det er ikke sikkert dressen revnet når han var i luften eller i landing. Det kan ha skjedd når han har vært ute og jublet, påpeker eksperten.

Knust Granerud etter fiasko

Regjerende hoppukevinner Halvor Egner Granerud skuffet stort i første omgang og kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen.

– Akkurat nå har jeg det vondt, sier Granerud til NRK.

Han virket preget under praten med NRK, og tok seg lange pauser for å finne ordene.

– Det er rett og slett vondt, sier han videre.

Granerud landet på 105 meter og tapte sin duell mot italienske Giovanni Bresadola, som landet 1,5 meter lenger ned i bakken.

Dermed er han ute av konkurransen om sammenlagtseieren.

– Det er jo kjedelig. Jeg er jo ikke med i hoppuka lenger. Det er bare tre hopprenn de neste seks dagene. Det er blytungt, sier hopperen og legger til:

– Jeg tror det er vanskelig å få så mye større kontrast. I hvert fall i skihopping, sier Granerud.

Halvor Egner Granerud klarte ikke å levere når det gjaldt i hoppukas første renn. Foto: AFP

Marius Lindvik ble beste norske hopper med sin 5. plass og hoppet seg dermed opp en plasseringen etter første omgang.

– Jeg er fornøyd med dagen. Det er muligheter selv om det er et stykke opp til de tre beste. Alt kan skje videre i hoppuka, sier Lindvik til NRK.

Johann André Forfang og Daniel Andre Tande havnet på henholdsvis 12.- og 23. plass etter finaleomgangen.

Benjamin Østvold og Kristoffer Eriksen Sundal tapte sine dueller og kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen.

– H ar ikke en dritt å si

Halvor Egner Granerud ble konfrontert med bildene av Wellingers hull.

– Hvis man skal være helt firkantet og følge regelboka er dette disk, men det har ikke en dritt å si. Det hadde vært jævla synd om han hadde blitt diskvalifisert for det der, sier Granerud til NRK.

Han er klar på at det er små marginer og at en disk av Wellinger ville ført til en del slukørede tyskere.

– Det er spesielt at det kan skje på en dag som i går, hvor det eneste du skal egentlig er å komme deg gjennom rennet. Det er sløvt av tyskerne, konstaterer han.

Ingen protesterte

Dersom andre nasjoner ser at det kan ha skjedd noe som er utenfor regelverket, så har de 15 minutter på å protestere.

Men ifølge Kathol er det ingen nasjoner som har protestert på Wellingers dress.

– Nei, vi har ikke fått noen protester og jeg så det først nå, sier han.

Et hull i dressen er nødvendigvis ingen fordel, påpeker Remen Evensen.

– Det er ikke en fordel for Wellinger, men en ulempe. Men regler er regler, sier han og fortsetter:

–Grunnen til at den ryker er at de har sydd den veldig stramt. Fra armen inn til brystet. Det gjør de for å få større bæreflate når du drar armen litt ut og tar med deg stoffet fra brystet.