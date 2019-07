Vann igjen: – Skal bli tøft å slå oss no

– Det kjenneste heilt utruleg, spesielt her som vi skal kjempe om OL-medaljar neste år, sa Anders Mol til arrangørane si tv-sending, vist på TV 2, like etter at dei hadde slått sine tyske motstandarar.

Men dei norske verds-einarane fekk tøff motstand av det tyske paret Nils Ehlers og Lars Flüggen. Tyskarane er så lågt rangert at dei måtte gjennom kvalifisering for å få vere med i hovudturneringa, der dei overraskande kom heilt til finalen.

I første sett gjekk dei jamnt med Mol og Sørum til 10-10. Men derfrå drog nordmennen sakte, men sikkert frå.

I andre sett fekk Mol og Sørum endå sterkare motstand. Ehlers og Flügen leia tidleg 4-1, og dei var også i leiinga på 10-9. På 20-17 til det norske paret hindra dei først ein matchball, men dei greidde ikkje den andre.

– Det er ei god kjensle å ha vunne ein så tett kamp. No ser vi fram til OL, då det heilt sikket blir mykje meir fokus og folk rundt bana, sa Sørum.

Sigeren er deira femte i verdscupen i år, og den niande totalt sidan dei slo gjennom i fjor vår.

– Det skal bli tøft å slå oss i den næraste framtida om vi held fram med å spele slik som no, sa Sørum.

Etter finalekampen reiste Mol og Sørum rett til flyplassen for å reise til Wien. Der går sesongens siste femstjerners-turnering komande veke.