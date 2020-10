Fossum forsterket FCK-krisen

Iver Fossum scoret begge Aalborgs mål i 2-1-seieren over FC København i dansk fotball søndag, melder NTB. FCK står med kun en seier etter fem kamper i årets serie.



Det vakte oppsikt da FCK annonserte at de hadde sparket Ståle Solbakken som trener i forrige uke. I etterkant har Hjalte Bo Nørregaard tatt over rollen, men 39-åringens debut ble ingen lykkelig affære for hovedstadslaget.