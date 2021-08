Van Dijk om Haaland-ros: – Har han sagt det? Det var da søtt

Tirsdag møtte stopperstjernen Virgil van Dijk pressen før onsdagens landskamp på Ullevaal. Der ble møtet med Erling Braut Haaland, en av verdens heteste spisser, naturligvis et sentralt tema.

Van Dijk ble raskt informert om Haalands uttalelser fra mandag om at han «er den beste stopperen han har møtt».

Da svarte han:

– Har han sagt det? Det var da søtt, sa Liverpool-stjernen og gliste bredt.

Overrasket med Norge-svar

Ved sin side hadde han Louis van Gaal (70), som er tilbake som Nederlands landslagssjef og møter Norge i sin første kamp.

Også van Gaal ble spurt om Haaland.

– Jeg håper at vi kan blokkere innleggene mot Haaland. Da er problemet løst. Det viktigste er at innleggene ikke kommer og at pasningene ikke er gode, sa han kort.

Nederland-treneren ble spurt om styrkeforholdet mellom Norge og Nederland og hvor mange nordmenn som kunne fått plass på laget hans.

Da svarte van Gaal noe overraskende:

– Jeg vil ikke nevne navn. Men en, to, tre, fire, fem spillere kan spille for Nederland, sa han.

Han la til at han skjønte at spørsmålet ble stilt for å synliggjøre hvor mye bedre Nederland er enn Norge.

– Men jeg synes ikke vi er mye sterkere enn Norge. I noen visse posisjoner er vi sterkere, men det er laget som vinner. Jeg tror ikke på individuell kvalitet, jeg tror laget vinner. Chelsea er et godt eksempel, de er et lag, sa han.

ULLEVAAL FØRSTE STOPP: Louis van Gaal er tilbake som nederlandsk landslagssjef. Foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / AFP

Profilerte van Gaal ledet det nederlandske herrelandslaget i to perioder (2000-2002 og 2012-2014), men vendte altså tilbake til jobben etter sommerens EM-sluttspill.

Den tidligere Manchester United-manageren har valgt å ikke benytte seg av Nederlands rett til å trene på Ullevaal-matta dagen før kamp, noe som utløste spørsmål på den norske pressekonferansen om Erling Braut Haaland oppfattet dette som arrogant.

Det avfeide spissen, som heller var opptatt av hvordan Norge kan slå Nederland.

– Jeg tror de kommer til å ha mye ball, men at vi kommer til å få sjanser. Vi må spille en toppkamp. Vi må forsvare oss godt og tørre å ha ballen. Men jeg tror Nederland kommer til å ha mest ball, sa Haaland på pressekonferansen om det han tror blir kampbildet på Ullevaal stadion onsdag kveld.

Nederland-laget klart

Van Gaal ville ikke røpe for mye om hvordan han legger opp kampplanen mot Norge onsdag.

– Jeg vet hvordan vi skal spille i morgen. Men jeg vil ikke svare på spørsmålet, for jeg vil ikke gi tips til mine kolleger i Norge, sa han.

Han røper at han allerede har tatt ut laget som skal starte på Ullevaal.

– De vet allerede hvilke elleve som skal spille i morgen. For de trenger mer tid, de som skal starte. De som ikke skal starte må være som nordmennene. De må spille for å hjelpe medspillerne, sa han.

Nederlands tropp mot Norge Ekspandér faktaboks Keepere: Tim Krul (Norwich City), Remko Pasveer (Ajax) og Justin Bijlow (Feyenoord). Utespillere: Nathan Aké (Manchester City), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Ajax), Daley Blind (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Joël Drommel (PSV), Cody Gakpo (PSV), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Devyne Rensch (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Guus Til (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (Wolfsburg) og Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain) Kilde: NTB

VM-kvalifiseringen fortsetter altså med kamper mot Nederland 1. september (hjemme), Latvia 4. september (borte) og Gibraltar 7. september (hjemme).

Gruppe G er helt åpen etter at de tre første kampene er spilt. Norsk seier mot Nederland i neste kamp vil gi Solbakken og co et godt utgangspunkt for avansement, til tross for at tøffe bortekamper mot Tyrkia og Nederland gjenstår.

Kampstart mot Nederland 1. september er 20.45.