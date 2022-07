Van Aert vant etter monsterspurt

På forhånd av lørdagens Tour de France-etappe regnet «alle» med at det skulle gå et større brudd som skulle kjempe om seieren. Men for tredje dag på rad måtte forståsegpåerne spise sine egne ord da det var en trio bestående av Fred Wright, Matteo Cattaneo, og Frederick Frison.

Wright var den som holdt lengst og hadde 18 sekunder til hovedfeltet inn i den avsluttende tredjekategori-stigningen.

Feltet spiste kjapt opp Wright, men ingen angrep før på oppløpet.

Der angrep Michael MAtthews, men ble passer av Wout van Aert som tok sin andre etappeseier i årets Tour.