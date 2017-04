Valset over Viking - nå topper Sarpsborg tabellen

Det er fremdeles tidlig i sesongen, men man kan ane konturene av noe stort på Sarpsborg Stadion. Klubben fra Østfold har fått mye skryt for arbeidet de har gjort de siste årene, med begrensede midler, og nå ser det ut til at de endelig får utbytte av det.

Før sesongen mente ekspertene at klubben kunne bli årets store overraskelse, og Sarpsborg har virkelig levd opp til forventningen. Nå er det kun de og Rosenborg som har vunnet samtlige kamper denne sesongen.

– Det viser at en liten klubb kan være oppe i toppen og kjempe. Vi er en ganske ung gjeng, og det har mye å si at vi får en god start. I år har vi vist hva som bor i oss, sier Sarpsborgs Anders Trondsen til NRK.

Men 22-åringen vil ikke snakke om medaljer.

–​ Det er for tidlig å diskutere medaljer. Det er ikke noe vits etter tre seriekamper. Men vi vet hva som bor i oss.

Pangåpning

Sarpsborg 08 gikk hardt ut fra første blås i fløyta, og koblet grep om kampen. Allerede etter to minutter fikk de uttelling. Anders Trondsen fikk ballen, og fra 25 meters hold dro han til. Ballen suste rett i mål bak keeper Iver Austbø, som muligens burde reddet forsøket.

Resten av omgangen passerte uten de store hendelsene, men Viking spilte seg mer inn i kampen etter den tunge åpningen. Det lille håpet de hadde ble likevel slukket raskt i andre omgang

I GOD FORM: Patrick Mortensen feirer etter 3-0-målet, som også var hans tredje for sesongen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

For plutselig stod den presise venstrefoten til Trondsen frem igjen. Sarpsborg fikk corner ti minutter ut i omgangen, og Trondsen plasserte dødballen perfekt på hodet til Anders Østli, som satte inn 2-0. 22 år gamle Trondsen har nå fem målpoeng etter tre kamper, i sterk kontrast til fjorårssesongen, hvor han kun endte med to målpoeng.

– Det er en godt slått corner av Trondsen, og da kan jeg bare sette hodet til, forteller en ydmyk Østli til NRK.

– Skandale

Knappe ti minutter senere kom det definitive punktumet. Ole Jørgen Halvorsen kom seg forbi på høyrekanten, og fikk slått ballen inn i feltet. Der ventet Partick Mortensen, som enkelt kunne bredside ballen i mål. Dermed satte dansken sitt tredje mål for sesongen.

Det fastsatte resultatet til 3-0, og gjorde trykket på Viking enda tyngre. Laget fra Stavanger ligger nå desidert sist på tabellen, og har gått på tre strake tap. Viking-trener Ian Burchnall mener Norges Fotballforbund har mye av skylden for det.

– Jeg har sagt det før, jeg visste at denne kampen ble tøff. Det er så stor forskjell når vi kun får to dager hvile før kamp. Tromsø fikk tre dager hviler før de møtte oss, og det samme får Sarpsborg i dag. Det er motbydelig at vi kan starte sesongen med så mye ulikhet i terminlisten, mener Burchnall.