I pressesonen etter rennet der Norge tok gull foran Finland og den russiske olympiske komité, forteller Klæbo hvordan han opplevde makkerens jobb i løypa på den nest siste etappen for Norge.

– Det var imponerende. Jeg kom jo inn etter min andre etappe og skal ta på meg jakka, og så sier Arild: «Erik følte seg pigg, så han skal kjøre på nå». Og så går det ett minutt og 15 sekunder, så har han fått meter der.

– Det var fantastisk imponerende. Han gjør jo at både Bolsjunov og Ivo, som har vært utrolig sterke, ser ut som smågutter, sier Klæbo til NRK.

Her går Klæbo inn til gull Du trenger javascript for å se video.

– Han er i superform

Det var intet mindre enn imponerende. For Valnes var et form for usikkert kort før onsdagens øvelse. Han har vært blant verdens beste sprintere i lang tid.

Men 25-åringen mislyktes så til de grader under OL-sprinten som innledet mesterskapet. Deretter ble han vraket til stafetten. Emil Iversen var ifølge landslagsledelsen i bedre form.

Så det store spørsmålet var hvordan han ville stå seg mot Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov på Norges nest siste etappe. Ikke minst om Johannes Høsflot Klæbo måtte hente inn noe på de to nasjonene.

Fredrik Aukland var svært imponert.

– Kom han til å svare på angrepet fra Niskanen og Bolsjunov? Ikke bare svarte han på det. Han tok initiativet. Han er i superform og leverte en fantometappe som satte Klæbo i nydelig posisjon til å ta gull, sier NRKs ekspert.

TØFF OPPGAVE: For Erik Valnes, her foran Aleksandr Bolsjunov under onsdagens lagsprint. Foto: LINDSEY WASSON / Reuters

Med Klæbos drømmeutgangspunkt måtte det bare et uhell til for at gullet skulle glippe. Det skjedde ikke. I den siste bakken før oppløpet rykket han fra finske Joni Mäki og Aleksandr Terentjev fra den russiske olympiske komité.

Akkurat hvordan Klæbo avgjorde det hele fikk NRKs kommentator til å erindre hva en annen stor skiløper har gjort tidligere.

– Han har blitt fullkommen nå, sa ekspert Torgeir Bjørn.

– Det er nesten som å se Northug i 2007! sa kommentator Jann Post om hvordan Klæbo tok teten og ikke engang inviterte til et spurtoppgjør.

JUBLET FOR NORSK GULL: Johannes Høsflot Klæbo hever armen i været og blir møtt av Erik Valnes i målområdet. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Den gangen, på stafetten i Sapporo-VM i 2007, rykket Northug fra både Sverige og Russland lenge før alle trodde det skulle avgjøres. Han hadde oppløpet for seg selv og kunne bruke tid på å takke og bukke de som fulgte med.

Som Klæbo kunne i dag. Over målstreken slo Klæbo armen og neven gjennom luften. Helt tydelig svært fornøyd med nok et gull i samlingen. Han møtte makker Erik Valnes i målområdet som etter hvert knyttet nevene mot TV-kameraene.