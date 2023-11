Nice-spiller pågrepet av politiet etter deling av antisemittisk budskap

Nice-spilleren Youcef Atal (27) er pågrepet av fransk politi og mistenkt for rettferdiggjøring av terrorisme på grunn av et innlegg om krigen på Gazastripen.

Forsvarsspilleren fra Algerie ble i oktober utestengt i sju kamper etter å ha publisert en antisemittisk video i sosiale medier.

Atal slettet innlegget raskt og har beklaget det, men han ble likevel etterforsket av fransk politi på oppfordring fra lokale myndigheter i Nice.

Påtalemyndigheten uttaler at de etterforsker Atal for å ha «rettferdiggjort terrorisme». Videoen han publiserte inneholdt angivelig et budskap som tok parti med Hamas i krigen mot Israel.

(©NTB)