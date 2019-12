Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, forteller til NRK at de fikk en rapport fra da Valnes brøt dagens 15 kilometer i intervallstart i Tour de Ski.

– Han tok staven og slo den på et gjerde. Der var det noen familier og det var barn der. Han skadet ingen, men det er ikke oppførsel vi vil se i verdenscupen.

– Vi kalte ham til juryrommet. Han beklaget og forklarte seg. Men vi bestemte oss for å gi ham en bot og oppfordret ham til å gå tilbake til familien og si unnskyld for det han gjorde, sier Mignerey.

FIS-TOPP: Pierre Mignerey, her under rennet i Toblach tirsdag. Foto: Harald Thingnes / NRK

Må regnes som muntlig advarsel

Boten lyder på 250 sveitsiske franc, noe som tilsvarer i underkant av 2500 norske kroner. På spørsmål om Valnes faktisk gikk og beklaget oppførselen sin, sier Mignerey at «han tror det».

– Jeg vet at treneren skulle dit. Jeg er ganske sikker på at Valnes har vært der, men ikke sjekket det. Men helt ærlig, så tror jeg Valnes forstod situasjonen veldig godt.

Hendelsen får ikke ytterligere konskevenser for Valnes, men Mignerey mener 23-åringen fra Nord-Norge må anse det for å være en «verbal advarsel og at en slik situasjon ikke bør skje igjen».

Erik Valnes sier han prøvde å spore opp barnefamilien, men uten hell. Foto: Terje Pedersen / NTB sc

Fikk trøbbel med luftveiene

Valnes var naturligvis svært skuffet over at han endte med å bryte rennet. Han mener det kan ha handlet om luftveiene som har fått «kraftig juling» og han følte det var noe galt allerede da han konkurrerte i Lenzerheide sist helg.

Han følte han manglet energi og det gjorde vondt å puste.

«Da jeg kom på sekundering kjente jeg at dette går ikke, det er ikke vits», forklarer Valnes.

– Det var ikke bra

23-åringen bekrefter at han måtte inn til juryen etter rennet. Han mener at han slo staven i reklameskiltene fordi han var irritert og frustert på seg selv, og forteller at han ikke så at det var andre folk i nærheten.

– Jeg forsøkte å finne dem etter jeg hadde snakket med FIS, men jeg fant dem ikke. Det er jeg lei meg for. Jeg skulle gjerne beklaget til dem og har dårlig samvittighet for det.

– Det kokte litt. Det var ikke bra, sier Valnes alvorlig, som understreker at han ikke er overrasket over reaksjonen til det internasjonale skiforbundet og mener det er fortjent at han må betale bot og egentlig måtte beklage.

Nå reiser han hjem til Norge allerede i kveld. Det ble ikke helt den nyttårsfeiringen han hadde sett for seg. Neste gang Valnes konkurrerer i verdenscupen kan bli allerede om en drøy uke i tyske Dresden.

Sergej Ustjugov vant dagens etappe av Tour de Ski, og leder nå sammenlagt.