Valijeva får fortsette i OL – USAs olympiske komité angriper Russland

Idrettens voldgiftsrett (CAS) bekreftet nyheten på en pressekonferanse mandag morgen. Avgjørelsen kommer etter at en høring ble avholdt søndag.

– CAS-panelet har bestemt å la Valijeva fortsette hennes deltagelse i OL i 2022. Panelet er klar over reglene for midlertidig suspensjon, men mener at hun bør beskyttes fordi hun er en beskyttet utøver under 16 år, sier generalsekretær i CAS, Matthieu Reeb.

Videre sier han at CAS-panelet var bekymret for at en suspensjon, ville bety at om atleten ikke ville bli suspendert eller fått en veldig lav straff i etterkant, så ville det gjøre mer skade.

– Å nekte henne å delta ville påføre henne skade som ikke er mulig å reparere, opplyser generalsekretæren på pressekonferansen.

Valijeva får dermed delta i den individuelle konkurransen i OL. Der er 15-åringen storfavoritt.

– Jeg er ufattelig glad for at Kamila Valijeva får fortsette å konkurrere i den individuelle konkurransen i OL. Det er de beste nyhetene på Valentinsdagen, sier Aleksej Jagudin, olympisk mester og fire ganger verdensmester i kunstløp, til det russiske nettstedet Championat.

Positiv dopingprøve

Fredag forrige ble det offentlig kjent at den russiske kunstløperen hadde avlevert en positiv dopingprøve 25. desember i fjor. Prøven hun avga skal ha inneholdt spor etter det forbudte stoffet trimetazidin.

Analysesvaret ble ikke klart før 8. februar – dagen etter at Valijeva hjalp Russland til gull i lagkonkurransen.

CAS påpeker at hun ikke har testet positivt under OL og at kunstløperen ikke ble kjent med testen før under lekene i Kina. De skriver også at 15-åringen heller ikke har fått muligheten til å forberede et skikkelig forsvar etter testen.

Reagerer

Sarah Hirshland, sjef for USAs olympiske og paralympiske komité, er skuffet over budskapet avgjørelsen sender.

– Det er et kollektivt ansvar blant hele det olympiske samfunnet å beskytte idrettens integritet og sørge for at utøvere, trenere og alle involvert blir målt etter de høyeste standarder. Utøverne har rett til å vite at de konkurrerer på likt grunnlag. Dessverre ble den rettigheten nektet dem i dag. Dette ser ut til å være nok et kapittel i den systematiske og gjennomgripende ignoransen for ren idrett fra Russland, sier hun i en uttalelse.

Valijeva vakte oppsikt for sin helt spesielle innsats under lagkonkurransen i OL. Valijeva var blant annet første kvinne til å lande et kvadrupelt hopp i OL, og ble hyllet av en samlet kunstløpverden.

Men så begynte det å svirre dopingrykter rundt den russiske 15-åringen. Medaljeseremonien ble utsatt grunnet et «juridisk problem».

Amerikaneren Madison Hubbell, som var med på laget som tok bronsemedaljen i lagkonkurransen, fortviler også over avgjørelsen.



– Vi håpet å få medaljene her som et lag. Men om det er slik at vi mister den muligheten, syns jeg det er en stor skuffelse. Det er noe vi klarte sammen og det er ikke det samme i det hele tatt når man mister den opplevelsen, sier Hubbell.

Det begynte å svirre dopingrykter rundt 15-åringen etter lagkonkurransen i OL. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters

Opphevet suspensjon

Russlands antidopingbyrå (Rusada) opphevet den automatiske suspensjonen til Valijeva forrige uke, slik at hun skulle kunne konkurrere videre i Beijing mens saken var under behandling.

IOC, Wada og Det internasjonale skøyteforbundet var uenig i avgjørelsen til ROC, og anket den inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS), og avgjørelsen derfra kom altså i dag.

Dagen før kvinnenes individuelle OL-konkurranse.

Tidslinje Valjeva-saken Ekspandér faktaboks 25. desember 2021: Valjeva blir testet under det russiske kunstløpsmesterskapet i St. Petersburg, Russland.

15. januar 2022: Vinner EM i 2022 i Estland.

1. februar 2022: Valjeva ankommer Beijing for vinter-OL.

7. februar 2022: Valjeva hjelper ROC med å vinne gull i lagkonkurransen i Beijing.

7. februar 2022: WADA forteller at et laboratorium i Sverige har har gjort et funn i Valjevas prøve.

8. februar 2022: International Testing Agency (ITA) bekrefter en positiv prøve.

8. februar 2022: Valjeva blir varslet og midlertidig suspendert av RUSADA.

8. februar 2022: Medaljeseremonien blir utsatt. Senere dukker det opp rapporter om en positiv dopingtest av et medlem på ROC-laget.

9. februar 2022: RUSADA opphever suspensjonen. IOC er uenig i den avgjørelsen, og har anket den inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

11. februar 2022: ITA bekrefter at Valieva testet postivt i desember.

Stort engasjement

Saken har skapt voldsomt engasjement. Kunstløplegenden Katarina Witt er en av dem som har engasjert seg.

– Det er trist, og de voksne som er ansvarlige bør utestenges fra idretten for alltid. Utøverhjertet mitt blør, har hun uttalt.

Russlands OL-komité (ROC) har kommentert at Valijeva er blitt dopingtestet flere ganger både før og etter den positive prøven, og at det ikke er påvist noen forbudte stoffer.

Kamila Valijeva firedoble hopp Du trenger javascript for å se video.

