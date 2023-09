– I Lillestrøm-kampen her i år så kom jeg inn og så gjorde jeg ikke helt jobben min. Jeg mistet ballen og slikt. Etter kampen ble jeg skjelt ut av (Dag-Eilev) Fagermo og så fikk jeg meldinger fra mange folk fra Klanen, sier Jacob Dicko Eng i podkasten «Enga på pod».

På spørsmål fra programleder Kjetil Siem om hva slags type meldinger det var, svarer han:

– Rasistiske meldinger. «Kom deg ut».

– Nei, du kødder, utbryter Siem.

– Nei, det var mye slik. Jeg sa ifra til Fagermo og så slettet jeg Instagram i to-tre måneder.

Vålerenga-spilleren fortsetter:

– Jeg fikk meldinger med: «Kom deg ut av klubben, vi vil ikke ha deg her». Det var masse på Twitter også. Man er litt nysgjerrig når man er ung, så da leser man litt, sier han

– Det er sjokkerende, sier Siem, som er styreleder i Vålerenga Fotball AS.

– Ja. Jeg fikk også sjokk da jeg så det og leste det. Det var ikke gøy, sier han.

NRK har vært i kontakt med Vålerengas medieansvarlig, Tina Wulf. Hun opplyser at Dicko Eng ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentar i saken.

Fagermo: – Trist

I den aktuelle kampen mot Lillestrøm vant Lillestrøm 4-3, etter en avgjørende scoring fem minutter på overtid. Dicko Eng ble byttet inn i kampens 64. minutt. Vålerenga var da redusert til ti mann og ledet 3–2.

Daværende Vålerenga-trener, Dag-Eilev Fagermo, forteller at han husker episoden og at han tidligere også har opplevd at tidligere Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson fikk mye hets på sosiale medier.

– Skal du sitte og lese hva alle andre mener om deg på nettet, så blir du ødelagt, sier Fagermo.

– Jeg vet ikke hvem som kontakter disse gutta på sosiale medier, om det er folk i supportermiljøet eller ikke. Ut ifra det spillerne har sagt til meg, så er det jo folk som kan være i supportermiljøet, sier trenerprofilen videre.

Fagermo omtaler rasistiske meldinger som «trist» og sier han ikke skjønner hva det gjør i et samfunn.

– Det er vanskelig å stoppe det som skrives i sosiale medier. Det har vært en utfordring at noen av spillerne har tatt det veldig innpå seg og at de har fått rasistiske og andre meldinger som er tøffe, sier Fagermo.

TRENER: Dag-Eilev Fagermo på Åråsen etter Lillestrøm-Vålerenga i 2021. Dicko Eng lengst til venstre av spillerne i Vålerenga-drakt. Foto: Javad Parsa / NTB

Han fortsetter:

– Når du er ung, så blir du preget av det. Jeg har hatt spillere som har vært langt nede på grunn av det. Jacob var langt nede og da sa jeg at jeg ikke kunne komme på en annen mulighet at du ikke kan være på sosiale medier.

Treneren forteller også at han husker hva Dicko Eng sikter til angående at han skal ha skjelt ut spilleren.

– Det var en veldig spesiell kamp. Jacob er veldig god og jeg har veldig tro på han, men han løp ikke. Han jobbet ikke. Han fikk først litt kjeft av noen av spillerne og så var jeg enda hardere da jeg kom inn, sier han, og legger til at det ikke var på noe nivå som var skadende for spilleren.

VÅLERENGA-SPILLER: Jacob Dicko Eng har spilt 43 kamper i Eliteserien for Vålerenga og scoret fire mål. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

– Helt utilgivelig

Talsperson for Klanen, Christian Arentz, er klar på at de tar fullstendig avstand fra rasisme.

– Det skal ikke finne sted. Slike ting er noe som ikke skal skje på våre tribuner. Det er alt mot hva både Klanen og klubben står for.

Arentz eksemplifiserer det med at Klanen i samarbeid med Vålerenga startet Vålerenga mot rasisme i 1996.

– Vi vet at Jacob fikk en del meldinger etter kampen, men jeg visste ikke at det var rasistisk innhold i det. Uavhengig av det at det er det rasistiske meldinger, så er det en uting at spillere skal få meldinger fra fans etter dårlige kamper. Det er spesielt viktig med de yngre spillerne, sier Arentz.

– De trenger all støtten de kan få. Uavhengig av innhold, er det negativt, så skal det ikke forekomme. Når det er rasisme i tillegg, så er det helt utilgivelig og skal ikke forekomme, sier han videre.