Vålerenga-topp kaller NFF-forslag «helt absurd»

Som første klubb, kommer Vålerenga med sterk kritikk mot Norges Fotballforbund om deres planer for fysisk oppmøte på det ekstraordinære fotballtinget 20. juni. Der skal man avgjøre om norsk fotball er for eller imot en boikott av Qatar-VM.

– Det synes jeg er helt absurd på flere nivåer, sier styreleder i Oslo-klubben, Tuva Ørbeck Sørheim.

– En ting er at vi er i en pandemi og at vi skal senke mobiliteten i samfunnet, ikke fly, samles her i Oslo hvor vi har hatt stengt i et halvt år. Spørsmålet om boikott eller ikke, og VM i Qatar er noe som har engasjert hele Fotball-Norge, og som hele Fotball-Norge bør være med å si sitt synspunkt om, fortsetter hun.

– Skremselspropaganda

Mandag fortalte NRK om Norsk Supporterallianse (NSA) som skapte harme med sitt initiativ for å hjelpe klubber som ikke har mulighet til å møte opp fysisk på tinget. Både NSA og Vålerenga er blant de mange klubber og organisasjoner som er for boikott av Qatar-VM.

– Et digitalt ting vil åpne for at mange flere klubber kan være med enn et fysisk ting. Normalt er det ca. 200 klubber som er representert på et fotballting, fastslår Sørheim.

Også for Tromsø IL, som kom med den første oppfordringen om VM-boikott, er godt oppmøte det viktigste.

– Vi har ikke noe imot et fysisk ting generelt, men i disse tider har det vært tøffe forhold for norsk fotball, og bare nødvendige reiser skal foretas, så da bør man tenke seg om hvordan gjennomføringsformen er. Vi synes det er et ekstremt viktig spørsmål norsk fotball skal diskutere og votere over den 20. juni og derfor bør det være høy deltakelse, sier daglig leder Øyvind Alapnes.

PROTEST: Norges Qatar-protest før Tyrkia-kampen i mars fikk oppmerksomhet internasjonalt. I juni avgjøres det om Norges Fotballforbund skal boikotte VM i 2022 eller ikke. Foto: Fermin Rodriguez / AP

Ingen av dem vil ikke spekulere i hvorfor NFF ønsker et ting med fysisk oppmøte, men VIFs styreleder mener det sender et uheldig signal. Hun synes dessuten fotballforbundet snakker for mye om penger de kan tape og for lite om hva som faktisk skjer og forholdene i Qatar.

– De anslår kjempesummer som blir brukt som en slags skremselspropaganda, mener Sørheim, og legger til at forbundet bør samle medlemmene sine, ikke splitte dem.

Håper forslaget trekkes

NFF understreker at «ingenting er avgjort i dette spørsmålet».

– Et fysisk ting er blant alternativene som er under vurdering, fordi det er den normale måten å arrangere ting på. Men uten en forsvarlig smittesituasjon, vil ikke det være aktuelt. Per i dag er det usikkert. Beslutning tas i løpet av en til to uker, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

NFF-TOPP: Generalsekretær Pål Bjerketvedt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Den forklaringen støttes ikke av Vålerenga, som selv ikke vil ha noen problemer med å kunne møte opp fysisk.

– Hva er konsekvensene dersom ambisjonene blir reelle?

– Det tenker jeg at er et angrep på medlemsdemokratiet. Vi hadde et digitalt ting i mars, det fungerte utmerket. Jeg mener de bør trekke forslaget, som var uklokt på mange nivåer, sier Sørheim.