– Vi ga alt for folket vårt, sier Njoya etter det avgjørende målet.

Mye jobb gjenstod da ballen landet i beina til spissen som til vanlig spiller for Vålerenga, men Kamerun-spissen lot seg ikke påvirke.

Hun fintet vekk Ria Percival ikke bare én, men to ganger, før hun skrudde ballen i det lengste hjørnet.

Scoringen sørget for at Kamerun slo New Zealand 2-1 og gikk videre i VM som en av de fire beste gruppetreerne, på bekostning av Argentina.

– Da jeg fikk ballen var jeg tålmodig. Jeg sa til meg selv at det var vår siste sjanse, så jeg konsentrerte meg, fintet skudd og skjøt ballen ned i hjørnet, sier matchvinneren.

– Jeg er så glad. Vi har ventet på dette øyeblikket. Vi spilte for folket vårt. I 2015 kom vi til åttedelsfinalen, så vi kunne ikke se for oss å ryke ut nå, sier tomålsscoreren, som ble kåret til kampens beste spiller.

– Vi spilte for fred

Etter kampen benyttet matchvinneren anledningen til å komme med et fredsbudskap.

– Vi spilte for det kamerunske folket fordi vi vil ha fred i Kamerun.

Det pågår for øyeblikket flere interne konflikter i Kamerun.

VIL HA FRED: Ajara Njoya vil ha slutt på de væpnede konfliktene som pågår i Kamerun. Foto: Pascal Guyot / AFP

I nord pågår det kamper mellom ikke-statlige væpnede grupper og landets sikkerhetsstyrker.

I nordvest og sørvest kjemper væpnede grupper for uavhengighet for landets to engelskspråklige regioner. Det kamerunske militæret har slått hardt ned på opprøret.

Ifølge Flyktninghjelpen har de to konfliktene ført til at nesten 800 000 mennesker er internt fordrevet.

Nese for mål

Njoya er kjent for å score mål, og hadde allerede scoret ett da hun avgjorde oppgjøret. Det var nemlig 26-åringen som ga Kamerun ledelsen i andre omgang.

Hun tok Toppserien med storm da hun i 2018 banket inn 15 mål på 19 kamper for tabellfirer Sandviken.

Nesen for mål førte henne til Vålerenga, hvor hun presenterte seg med scoring i debuten i vår.

PRESENTERTE SEG: Her blir Ajara Njoya matchvinner i Vålerenga-debuten mot Stabæk 24. mars. Du trenger javascript for å se video. PRESENTERTE SEG: Her blir Ajara Njoya matchvinner i Vålerenga-debuten mot Stabæk 24. mars.

Lagvenninnes hus skal ha blitt vandalisert etter bom

At scoringen til Vålerenga-spissen vil ha betydd mye for mange, er det liten tvil om, skal man tro Njoya selv.

Ifølge henne er det trengsel utenfor stadionene under landskamper i landet med 25 millioner innbyggere.

Da Kamerun røk ut av semifinalen i Afrikamesterskapet i fjor høst, var det Gaëlle Enganamouit, som også startet mot New Zealand, som bommet på den avgjørende straffen.

Timer senere hadde «supportere» kastet steiner mot familiens hus og vandalisert hjemmet hennes, fortalte Kameruns daværende trener Joseph Ndoko på en pressekonferanse, ifølge BBC.