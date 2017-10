Vålerenga-spiss endte måltørken etter 950 minutter: – En del kilo som datt av skuldrene

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Etter en treg start på Oslo øst ser det ut som Vålerenga endelig har transformert deres nye hjemmearena til et fort. Først en sterk seier mot Brann for to uker siden, før Haugesund ble nedsablet i hovedstaden torsdag kveld.

Og Henrik Kjelsrud Johansen ble hovedpersonen. Det hadde gått 950 minutter siden spissen sist kunne juble for scoring i Eliteserien, men 34 minutter ut i kampen mot Haugesund skulle det endelig lykkes igjen. Robert Lundström fant frem silkefoten ute til høyre, Kjelsrud Johansen møtte ballen perfekt på bakerste stolpe, og stanget inn 2–0.

– Det var en del kilo som datt av skuldrene, for å si det sånn. Det var veldig deilig. Det er jo noe som ligger i bakhodet der, og det er jo mål vi spisser blir målt på. Som spiss i Vålerenga bør man klare ti mål, så det betyr mye å endelig score igjen, sier 24-åringen.

Sikker på Eliteserie-plassen

Nå håper Kjelsrud Johansen på den berømte «ketsjupeffekten».

TAKKET FANSEN: Målscorer Henrik Kjelsrud Johansen takket Klanen etter kampen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Scoringene vil fortsette å komme nå. Vi kommer til flere og flere sjanser om dagen, og jeg synes jeg har gjort flere gode kamper uten å score, så jeg håper det kan løsne nå, sier han.

– Er du sikker på at dere overlever i Eliteserien nå?

– Ja. Det synes jeg vi viser på måten vi står opp på i denne kampen. Haugesund er et bra lag, så å vinne 3-0 er sterkt. I natt sover vi godt, smiler han.

– Han vokser for hver kamp som går

Vålerenga-trener Ronny Deila var strålende fornøyd med sin nye «goalgetter».

– Vi ser at han vokser for hver kamp som går, og forhåpentligvis kan han bli en «goalgetter» for oss. Han må bare jobbe med å bli kynisk nok. Han jobber steinhardt på topp, og i dag er han et angrepspress alene, sier Deila.

Treneren tror heller ikke han har sett en bedre Vålerenga-oppvisning i år.

– Dette var en sesongens beste kamper for oss. Vi hadde en bra intensitet i det vi drev med, og så ut som vi ønsker å fremstå. Dte er et bevs på at disse spillerne kan prestere på et veldig høyt nivå, sier han.

Haugesunds trener Eirik Horneland ble overrasket over nivået på eget lag.

– Det var en trøblete kamp for oss. Vi ble for små i alle faser, og Vålerenga vant helt fortjent. Vi har fortsatt håp om medalje, men det kommer an på hvor fort vi kommer oss tilbake til oss selv, sier Horneland.