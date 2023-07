Vålerenga snudde etter marerittstart: – Hva tenker Geir Bakke nå?

Kashafali suveren i VM: – Takknemlig for at vi kom like hel ut av det

Salum Kashafali var i en klasse for seg og tok VM-gull i T13-klassen under para-VM i friidrett i Paris onsdag kveld. Tiden 10,45 er ny mesterskapsrekord.

– Opplevelsen er kjempekjekk. Jeg er verdensmester, så ingenting er bedre enn det. Jeg er takknemlig for at vi kom like hel ut av det og at det ble et godt løp, sier gullvinneren til NRK.

Kashafali måtte bytte klasse før årets VM, ettersom tester viste at synet hans har forbedret seg. Men de nye motstanderne hadde lite å still opp med mot den suverene nordmannen. Fabricio Barros fra Brasil tok sølv på 10,82, mens 10,86 holdt til bronse for Jakkarin Dammunee fra Thailand.

– Det spiller ikke noe rolle hvilken klasse det er. Det skal jobbes hardt og stås på. Det er en vanskeligere klasse. Jeg er bare glad for at jeg får løpe fort og bli en av de beste parautøverne i verden, forteller han.

Vegard Sverd ble nummer sju med 11,23.

Fra før hadde Salum Kashafali OL-, VM- og EM-gull på 100-meter i T12-klassen.