Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Sist Vålerenga vant en fotballkamp var tilbake i starten av juli. Da slo de riktignok gulljagende Bodø/Glimt med hele 6-0, men siden det har det vært tynt for Oslo-laget.

Med lørdagens 2-0-tap for Stabæk på hjemmebane, står VIF fortsatt med 29 poeng i eliteserien.

I øyeblikket er de seks poeng over kvalikplassen.

– Vi ligger jo bra an med tanke på å holde plassen. Men vi må ha flere poeng, vi må vinne fotballkamper. Det har vi ikke gjort på lang tid. Nå er vi i nedrykksform. Prestasjonen i dag er ikke bra nok, sier Vålerenga-trener Ronny Deila til NRK.

12 poeng bak eget mål

Dette var sesongen hvor Deilas menn for alvor skulle vise at trenerens prosjekt var vellykket.

I et intervju mot slutten av fjorårssesongen, var Deila klokkeklar på hvordan 2019-sesongen kom til å se ut.

– Neste år skal vi være topp fire. Vi skal slåss om medalje og være der oppe. Det er helt klart målsettingen, sa Deila til VG.

Slik har det altså ikke gått.

Etter tapet lørdag, ligger klubben fortsatt på niendeplass. De har 12 poeng opp til fjerdeplassen. I teorien kan de ligge fire poeng over direkte nedrykk når serierunden er ferdigspilt søndag.

– Det er ekstremt frustrerende. Det er utrolig tøft, men det nytter ikke legge seg ned å grine, det er masse læring i det også. Det er jevnt på tabellen, med mange som kan rykke ned og mange som kan komme på øvre halvdel, sier Vålerenga-spiss Mathias Vilhjalmsson.

– Er du redd dere rykker ned nå?

– Nei, ikke redd, men vi må skjerpe oss.

Elleve kamper på rad uten tap er den verste perioden for Vålerenga siden 1994, ifølge Eurosport.

– Det er knalltøft nå. Når du ikke får de resultatene du ønsker er det klart at det er knalltungt. Men det er bare å bite tennene sammen. I dag er det et steg ned, sier Deila.

– Har du vurdert å gi deg?

– Nei, det har jeg ikke. Det kommer jeg ikke til å gjøre heller.

Marerittstart på kampen

Kampen mot Stabæk var heller ikke noen god kamp av hovedstadslaget. Den første halvtimen var det Stabæk som var klart best.

Allerede etter seks minutter var Stabæk i ledelsen da Sammy Skytte satte sin egen retur i målet bak Adam Larsen Kwarasey.

Stabæks Luc Kassi stupheader inn 2-0 til bortelaget. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Drøyt ti minutter senere økte Luc Kassi ledelsen etter en heading.

– Vi taper kampen de første 25 minuttene. Det er et veldig passivt Vålerenga-lag som gjør at Stabæk starter best. Vi går ut på en helt grusom måte med tanke på energien og trøkken vi må ha på hjemmebane, sier Deila til NRK.

– Er du overrasket over starten på kampen?

– Ja, jeg er kjempeoverrasket. Det er ikke noen tvil om det. Jeg er lettere sjokkert over at vi kan gå ut sånn. Det er noen som ikke har forstått hva vi skal gjøre nå, sier Deila.

Deilas menn kom riktignok mer med i kampen, med flere store muligheter, men fikk altså aldri ballen i mål.

Og som om ikke det var nok, fikk Aron Dønnum rødt kort drøyt ti minutter før slutt. Han må dermed stå over når Vålerenga møter erkerival Lillestrøm neste runde.