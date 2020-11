Everton rota bort moglegheita

Everton tapte bortekampen mot Newcastle 2-1. Blåtrøyene hadde med siger moglegheita til å ta over tabelltoppen frå byrivalen Liverpool, men dei må no nøye seg med å ligge på andreplass etter sju serierundar. Callum Wilson skåra måla for Newcastle og Dominic Calvert-Lewin skåra trøystemålet for Everton.