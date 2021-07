Vålerenga brant straffe og mistet seieren i sluttminuttene – Rosenborg serieleder

Derfor var sjuendeplass «magisk» for Hynne: Trodde skade skulle knuse OL-drømmen

I sesongens femte løp kom Hedda Hynne endelig under to blank på 800 meter. Etterpå innrømmer trener Erik Sakshaug at OL-deltakelsen hang i en syltynn tråd for mindre enn en måned siden.