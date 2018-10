Valencia legger seg flat etter Instagram-tabbe

Det var etter tirsdagens målløse mesterligaoppgjør mot Valencia at Valencia trykte «liker» på en Instagram-post publisert av «teamvalencia25».

Der stod det blant annet følgende:

– I det siste har Mourinho gjort det til en straff å se på United. Noe må skje. Det er på tide at Mourinho går av.

Onsdag kom det en beklagelse på Twitter fra Valencia for at han hadde likt en Instagram-post, der innholdet var at hans egen sjef burde gå av.

Ber om unnskyldning

Forklaringen var at han ikke hadde lest teksten godt nok.

– I går likte jeg en post på Instagram uten å ha lest teksten som fulgte med bildet, skriver han.

– Dette er ikke mine meninger og jeg ber om unnskyldning. Jeg støtter fullt og helt min manager og mine lagkamerater. Vi gir alt for å forbedre resultatene våre, skriver Valencia, som ikke fikk mer enn tre av 10 på spillerbørsen av lokalavisen Manchester Evening News.

– Svært sårbar i forsvar og patetisk i angrep, skrev de.

Føler seg sviktet

Presset på Mourinho tiltar i styrke etter den målløse forestillingen på Old Trafford tirsdag. Et misfornøyd publikum pep ut manageren og lag etter kampen og United-legenden Paul Scholes gikk knallhardt ut mot portugiseren.

Flere og flere i britisk presse peker nå på tidligere Real Madrid-trener Zinedine Zidane som Mourinhos erstatter.

Ifølge den velrenommerte avisen The Guardian skal Mourinho nå føle seg sviktet av klubben etter konflikten med lagets stjernespiller Paul Pogba. Ifølge avisen har han savnet offentlig støtte i situasjonen.

Pogba har ved flere anledninger kommet med uttalelser som kan tolkes som kritikk av manageren. Etter seieren over Leicester City sa midtbanespilleren at han fryktet en bot hvis han sa visse ting.

Ønsker seg bort

Det er bare to år siden Pogba ble verdens dyreste spiller da han signerte for Manchester United (Neymar er verdens dyreste nå). Siden har han ønsket seg bort fra klubben og til Barcelona.

Pogba var for øvrig en annen spiller som fikk karakteren tre på Manchester Evening News spillerbørs.