Välbe med flengjande kritikk mot kometen: – Lir av «stjernefeber»

Stepanova har hatt hyppige opptredenar i russiske medium etter at ho i februar gjekk det russiske laget inn til gull på OL-stafetten i Beijing. Det har ikkje gått upåakta forbi hos den mektige skipresidenten.

– Det er nok berre Veronika Stepanova som lir av ein eller anna form for «stjernefeber», seier Välbe i eit intervju med russiske Sports.ru.

– Eg har med jamne mellomrom eit ønske om å ringje ho, for å seie at i staden for å vise ansiktet sitt på TV, er det kanskje betre å byrje å trene? Alle løparane er på det russiske meisterskapet, kva gjer du i Moskva? seier ho.

Medan resten av den russiske eliten går russisk meisterskap i Syktyvkar, valde nemleg Stepanova å avslutte sesongen for halvanna veke sidan.

– Legen har sagt «ro ned litt». Eg må ta tak i nokre utfordringar med helsa, men har all grunn til å håpe at eg er 100 prosent tilbake før sommaren, skreiv ho på Instagram.

NRK har prøvd å få kontakt med Stepanova, men har førebels ikkje fått svar. På Instagram-profilen sin har ho imildertid lagt ut ein krass kommentar til NRKs journalist.

– Det siste eg bryr meg om er ein norsk reporter som ønskjer «å gi meg ein sjanse til å forklare meg». Vil du ha ein kommentar? Her er han: kvifor bryr du deg ikkje om dine eigne saker - russarane ville ordna opp seg imellom, tusen takk!

OL-GULL: Veronika Stepanova (t.h) tok OL-gull i stafett saman med (frå venstre): Julija Stupak, Natalja Neprjajeva og Tatjana Sorina. Foto: Lee Jin-man / AP

– Kvifor i helvete er du der?

Välbe meiner det då er rart at ho stiller opp for media i staden for å konkurrere.

– Eg forstår det ikkje, er du sjuk eller er du ikkje sjuk? Viss ho er sjuk, så få behandling, kvifor i helvete er du der? seier ho.

SKIPRESIDENT: Jelena Välbe. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den femdobbelte verdsmeisteren frå VM i Trondheim i 1997 seier eleven er ein god skiløpar, men at ho enno har eit stykke igjen til Natalja Neprjajeva.

– Så langt har alt vore lett for ho. Eg forstår sjølvsagt kvar det kjem frå. Viss ho bestemmer seg for å få gjere det på denne måten, så får det vere, seier ho.

– Ikkje ein straffekoloni

Det russiske landslaget i langrenn er delt inn fleire uavhengige treningsgrupper. Stepanova er trena av Egor Sorin, men Välbe meiner det ikkje vil hjelpe å flytte ho over til Jurij Borodavkos gruppe, der mellom anna Aleksandr Bolsjunov og Natalja Neprjajeva trenar

– Skal gruppa til Jurij vere ein slags straffekoloni? Nei. Han har ein veldig god atmosfære i gruppa si, der alle respekterer kvarandre. Det er veldig viktig for meg, seier Välbe.

INGEN STRAFFEKOLONI: Jurij Borodavkos treningsgruppe er ingen straffekoloni, meiner Jelena Välbe. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Samstundes er heller ikkje Egor Sorin snill, men vi kan ikkje gå rundt heile tida og bruke pisk på utøvarane. Det er ikkje nødvendig! Ein hamnar eigentleg ikkje i ein straffekoloni, ein kjem inn på landslaget, seier ho.

– Viss du ikkje omgåande skjønar kvifor du er her, vil definitivt ingen hjelpe deg. Eg kan seie det ein gong, to gonger, og trenarar kan òg seie eller rope det, men kvifor, for kva?

– Ville saksøkt ho

Välbes utsegner har ikkje gått upåakta forbi i russisk presse. Den tidlegare storløparen Anfisa Reztsova ville ikkje godteke det om dottera Kristina, som tok sølv på skiskyttarstafetten i Beijing, fekk slike utsegner retta mot seg.

TOK OL-SØLV: Kristina Reztsova tok sølv på stafetten i OL. Foto: ATHIT PERAWONGMETHA / Reuters

– Dersom Välbe hadde snakka på same måte om dotter mi Kristina som ho gjer med Stepanova, ville eg saksøkt ho, seier ho til Sport24.

– Presidenten til forbundet har rett til å snakke om idrettsutøvarane, men har ingen rett til å audmjuke dei. Når ein er president har ein ikkje rett til å fordømme dei offentleg på denne måten, seier Reztsova, som sjølv vart olympisk meister i både langrenn og skiskyting.

På sin eigen Telegram-kanal utdjupar Stepanova kva ho tenkjer om kritikken til Välbe.

– Eg vil sjølvsagt ikkje gå inn i ein offentleg debatt med leiinga. Eg kjenner meg ikkje skuldig, men eg vil analysere og ta kritikken til etterretning. Generelt sett er dette motivasjon for å bevise valet i skisporet.