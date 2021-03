Välbe endret seg etter massiv kritikk i flere dager: – Ville gi dem et spark i ræva

Kvelden før damestafetten var det nemlig duket for et ordentlig toneskifte fra den mektige skipresidenten.

– I går holdt Jelena en utrolig bra og motiverende tale med de fire jentene på laget. Som sjef må hun kanskje legge press på folk, skape motivasjon og hun klarte det veldig bra, gjentar trener i det russiske forbundet, Markus Cramer, til NRK.

– Hva sa hun?

– At «vi har fire jenter på laget som flere ganger har vært topp ti i verdenscupen. Vi skal kjempe for medalje. Alt er mulig». Jeg så de ble motiverte. Øynene ble store. De forstod at det var mulig.

SØLVVINNERE: Natalia Neprjaeva, Tatiana Sorina, Julia Stupak og Yana Kirpitsjenko. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

«Alt er mulig»

Han fikk sammen med nettopp Välbe se at utøverne som representerer det russiske skiforbundet ble Norges største utfordrer til gullet onsdag.

Helene Marie Fossesholm holdt til slutt unna, men Natalia Neprjaeva, Tatiana Sorina, Julia Stupak og Yana Kirpitsjenko tok sølv.

Stupak forteller om en skipresident som brukte veldig mange bra og riktige ord i talen.

– Som at «vi er sterke jenter, at vi har et bra lag og vi må ta de medaljene. At for oss er alt mulig», sier profilen til NRK.

– Et spark i baken

NRK-ekspert Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

NRK-ekspert Torgeir Bjørn kjenner godt til mekanismene i det russiske forbundet.

– Välbe er en dame som hadde temperament da hun var topp langrennsløper og en person som viser mye følelser. Som president bruker hun hele registeret.

– Hun kan bli sinna, skjelle ut sine egne og i andre sammenhenger stå frem og virkelig støtte dem. Men hun ville gi dem et spark i ræva tidligere for at de skulle yte sitt beste.

Svak start

Scenene som utspilte seg etter målgang torsdag levnet ingen tvil. Jurij Borodavko, leder for en av fire treningsgrupper i forbundet, ga kollega Markus Cramer en klem.

Sorina, Neprjajeva og Stupak har enten slitt med sykdom eller skader i forkant av VM som har ødelagt store deler av oppkjøringen. Mesterskapsstarten har vært langt under forventningene for alle tre. I tillegg forteller Stupak at de preges av å ikke få konkurrere under sitt eget flagg.

De stod og klemte og skrek om hverandre da sølvet var i boks.

– Mer enn det vi forventet. Vi hadde et mål om bronse, røper Cramer.

Nedtur på nedtur

IKKE GOD STEMNING: Mellom Bolsjunov og Retivykh etter lagsprinten i VM. Foto: Matthias Schrader / AP

Det har også vært en tøff uke med uro i og rundt det russiske landslaget. Det startet under lagsprinten søndag, da Bolsjunov droppet å ta imot lagkompis Gleb Retivykh i målområdet etter at duoens bronseløp.

Samme dag ble det russiske damelaget spurtslått med knappest mulig margin i kamp om bronsemedaljene.

Så reiste profilene Sergej Ustjugov og Denis Spitsov hjem fra VM på grunn av skader. Ustjugov skal i løpet av mesterskapet ifølge Dagbladet overfor russiske medier vært kritisk til Bolsjunovs treningsgruppe.

Som om ikke det var nok har skipresident Välbe offentlig uttrykt stor misnøye med trener Cramer etter at flere av utøverne hans har mislyktes i mesterskapet.

– Ikke et sted for å slappe av

Det toppet seg da Välbe også tok et voldsomt oppgjør utøveres sosiale medier-vaner i russiske sport-express.

MEKTIG PRESIDENT: Jelena Välbe er på plass under VM i Oberstdorf. Foto: Lise Åserud

– Jeg kommer til å ta telefonen fra utøverne i OL og VM. For når de bruker opp til fem timer på sosiale medier, så fungerer ikke armene eller beina. Hvem trenger disse sosiale mediene? Du kan velge å blogge hvis du vil drive med dét, sa hun.

– Det spørsmålet må jeg stille til flere, sa hun, og la blant annet til at hun ikke har tro på argumentet om at mobiltelefonbruk har en avslappende effekt.

– VM er ikke et sted for å slappe av. Slappe av kan man gjøre hjemme.

– Uvant for oss nordmenn

NRK-ekspert Bjørn virker ikke nødvendigvis overrasket over Välbes reaksjon. Han forteller at det ulmet også i Seefeld-VM i 2019, men at konfliktene aldri nådde overflaten den gangen.

– Russland er organisert på en annen måte enn Norge. Det er fire lag med stor grad av frihet til å gjøre sitt opplegg. Det eneste Välbe legger vekt på er hvor bra de presterer nå. Sportslig er det under pari, med unntak av Bolsjunovs gull på tremila.

– Det er uvant for oss nordmenn at en skipresident går ut og kritiserer sine egne. Men alt faller på om det blir medaljer eller ikke.

Svarer på kritikken

Markus Cramer svarer ikke direkte på spørsmål om hvordan all støyen har påvirket trenere og utøvere. Han innrømmer at det er en form for kamp mellom de fire treningsgruppene.

Han erkjenner imidlertid én ting:

– Vi kan selvfølgelig gjøre ting bedre, men jeg er sikker på at vi i fremtiden vet hva som skal til. Når det gjelder kommunikasjon må vi organisere oss litt bedre.

Julia Stupak sier dette om Välbes sosiale medier-kritikk:

– For meg er det ikke noe problem å være uten telefon. Det viktigste for meg er å snakke med familien min, mannen min og sønnen min. Sosiale medier er bra, men ikke så viktig for meg, sier hun.

PS: Allerede lørdag er det klart for nye muligheter for Välbe, Stupak og resten av utøverne som representerer det russiske skiforbundet. Da venter 30 kilometer klassisk fellesstart.