– Jeg tror jeg har vært vanskelig i mange sammenhenger, fordi jeg er et typisk «hvorfor-barn», som kanskje ikke alltid godtar ting bare fordi de alltid har vært sånn. Så har jeg nok tidvis også vært både utålmodig og litt obsternasig, som sikkert har vært veldig krevende for omgivelsene, sa Astrid Uhrenholdt Jacobsen da hun i et intervju med NRK onsdag formiddag bekreftet at langrennskarrieren nå er over.

NRK har siden snakket med en rekke personer i skimiljøet. Både lagkamerater av begge kjønn, tidligere ledere, trenere og eksperter tegner i stedet et bilde av en forbilledlig lagspiller og hyller engasjementet hun har vist både innad og utad.

– En ting er å gjøre seg opp meninger om mange temaer, men hun tør å fronte det. En grunn til at vi andre ikke alltid tør eller vil, handler om at det tar mye energi. Men hun har ikke tenkt det. Hun skal ha all ære for å være uredd og bidrar i samfunns- og idrettsdebatt, sier Ragnhild Haga.

– Ingen fikk siste ordet

Hun forstår samtidig hva Jacobsen mener når Heming-løperen beskriver seg som krevende. Og Haga har likt det.

– Hun er sta og har mange meninger. Jeg husker en precamp før OL i Pyeongchang. Jeg våknet til at hun og Tor-Arne Hetland diskuterte høylytt på morgenene. Det handlet om alt og ingenting. Hver dag var det noe nytt. Ingen fikk siste ord. Det var heftige diskusjoner – og morsomt å høre på, sier Haga humrende.

DISKUTERTE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Tor-Arne Hetland diskuterte mye både da begge var aktive og da Hetland kom tilbake til miljøet som herretrener. Foto: Heiko Junge

– Jeg kan ikke huske akkurat hvilke diskusjoner Haga sikter til, men jeg har diskutert mye Astrid, bekrefter Tor-Arne Hetland.

Han var selv blant de beste sprinterne i verden og selv VM-deltaker da Jacobsen som 20-åring meget overraskende ble verdensmester i Sapporo i 2007. Under OL i Pyeongchang elleve år senere var han trener for herrelaget.

– Jeg husker Astrid kom inn som et friskt pust og var aller best i sprint da. Etter hvert ble hun en av de beste allrounderne gjennom tidene, sier Hetland.

Ville vite hvorfor

– Du var selv en engasjert skiløper som sa hva du mente. Kan det noen ganger gå på bekostning av det sportslige?

– Av og til er meningene man står for så viktige at det koster mer å ikke ta de diskusjonene. Astrid har definitivt funnet en balanse i når hun vil fronte sin sak. Eller mer presist laget sin sak, for hun har definitivt ikke vært en egoist, sånn som vi andre har vært, sier Hetland.

– Forstår du hva hun mener med at hun er et «hvorfor-barn»?

– Ja, hun vil gjerne ha en begrunnelse på hvorfor ting blir gjort som de blir gjort. Og det er sånn det bør være fra reflekterte utøvere, sier Hetland.

LAGSPILLER: Tidligere landslagstrener Roar Hjelmeset mener Astrid Uhrenholdt Jacobsen var god til å innrette seg. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Omtrent det samme beskriver Roar Hjelmeset, som var Jacobsens trener på landslaget i en årrekke. Han oppfattet det imidlertid ikke som obsternasighet.

– Hun var nok en person som kunne stille spørsmål. Men fikk hun svar, så var hun fornøyd. Om hun var enig var ikke så farlig, men det skulle være ei mening bak det vi drev med. Man skulle ikke gjøre ting bare for å gjøre det, forteller han.

Hjelmeset beskriver henne som en lagspiller.

– Hun har som regel vært en som var flink til å innrette seg etter det som skulle gjøres på samlinger, ikke den typen som tenkte at «jeg skal gjøre det sånn og sånn». Hun var en lagspiller som gjorde det som skulle gjøres, sier gamletreneren.

– Krevende på en god måte

Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus ler også anerkjennende godt når han får høre Hagas beskrivelse av diskusjonene mellom Jacobsen og Hetland. Han beskriver 33-åringen som en som «tør å si ifra og melde rett fra leveren». Han konstaterer at det er «en sjeldent klok utøver som slutter».

– Hun er krevende – på en god måte. Det er sikkert ganger jeg har tenkt at «Astrid, du trenger ikke bry deg med dette. Dette fikser vi». Men hun brenner for idretten og de som jobber med den. Og at alle skal ha det bra. Hun engasjerte seg i alt og ingenting, sier han.

SA IFRA: Tidligere landslagssjef Vidar Løfshus opplevde Astrid Uhrenholdt Jacobsen som en uvanlig engasjert og klok skiløper. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Løfshus husker flere ting fra Jacobsens karriere godt. Som gjennombruddet, sprintgullet i Sapporo i 2007. Han kan ikke glemme den alvorlige sykkelulykken hun var utsatt for og den tøffe situasjonen da broren hennes valgte å ta sitt eget liv under Sotsji-OL i 2014.

– Hun har vist en fantastisk evne til å reise seg igjen, sier han.

Utover det er det én ting Løfshus virkelig har bitt seg merke i.

– Hun er klubbløperen fremfor noen. Det har ikke vært snakk om å stå over en NM-stafett for et mesterskap. Hun blør så til de grader for Heming. For det har vært runder der vi har sagt «Astrid, må du gå fire NM-løp?». Vi har sett at det kunne være uheldig med tanke på belastning. Men for henne har det vært viktig.

Uredd og rakrygget

Allroundlandslagets Sjur Røthe sier følgende om Jacobsens rolle utenfor skisporet i Norges Skiforbund.

– Hun har tatt saker både i media og internt i laget. Hun har stått for sine meninger og det er ikke lett i en stor gruppe som kanskje flyter med resten. Men hun har virkelig turt. Derfor har hun også fått den respekten i miljøet. Hun har betydd mye og tatt en del tøffe saker, sier han.

NRK-ekspert Fredrik Aukland trekker frem Jacobsens evne til å levere når det gjelder som mest etter motgang, når han blir spurt om hvilke kvaliteter han blir imponert av med Jacobsen og hennes karriere.

Han legger like mye vekt på at hun også har vært en foregangsperson for andre når det kommer til å kombinere idrett og utdanning og snakke om vanskelige temaer. Som spiseproblematikk.

– Hun har stått i en del kamper. Hun har gjort det uredd og med rak rygg. Jeg håper hun blir i idretten. Som trener eller i en annen rolle.