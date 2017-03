Sportssjefen: – God start

Sportssjef Clas Brede Bråthen er fornøyd etter at Line Jahr sesongåpnet med en sterk 5.-plass. – En god start for jentene våre. Vi ser at avstanden opp til de aller beste er redusert i forhold til tidligere, og vi jobber hardt videre for å ta igjen det siste, sier Bråthen til NRK.no.