Uviss framtid for gulltreneren: – Planlegger å bli i Norge

– Jeg vet jo at han stortrives i Norge, men han har en familie å ta vare på. Jeg håper for alle del at han blir med videre. Han har fått meg opp på dette nivået, og jeg vet han kan få meg opp på et enda et nytt nivå, sier Lorentzen etter å ha tatt sin andre OL-medalje i Pyeongchang, sølv på 1000-meteren.

Han snakker om Jeremy Wotherspoon, kanadieren som er arkitekten bak den norske sprintoppturen.

Etter OL-sesongen står Wotherspoon uten kontrakt.

– Han er flink til å se hva jeg må forbedre. I år har åpningene mine blitt mye bedre, og toppfarten min blitt enda bedre. Han har et vanvittig øye for teknikk. Han setter opp all trening jeg gjør fra dag til dag, det er han som kontrollerer alt jeg gjør, sier Lorentzen til NRK.

NY MEDALJE: Håvard Holmefjord Lorentzen fulgte opp gull på 500 med sølv på 1000 meter i OL. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

– Viktig å beholde ham

Henrik Fagerli Rukke, 21-åringen som ble nummer 32 på fredagens 1000-meter, er enig.

– Det er mitt første år med ham på landslaget. De andre har jo hatt ham i to år. Ting skjer ikke med en gang, men nå ser vi at det begynner å røre på seg. Det er flere av oss som begynner å gå fortere og fortere for hver dag som går. Vi blir bedre og bedre. Det er veldig viktig å prøve å holde på han så lenge som mulig, sier Rukke.

Han roser jobben Wotherspoon har gjort med ham etter den litt skuffende OL-debuten på 500 meter.

– De siste dagene har jeg slitt med mye tanker om min egen teknikk, det har vært mye frem og tilbake, og mye tanker om forskjellige ting. Han kom med et innspill i går om at jeg bare skulle prøve å ha samme fokus som jeg har hatt hele året, og kun en oppgave å tenke på. Det så ut til funke ganske bra i dag, det ble jo personlig lavlandsrekord med et tiendedel, sier Rukke.

Skal diskutere kontrakt

Derfor er det gode nyheter at Wotherspoon selv ønsker å fortsette.

– Vi planlegger å snakke om det når jeg kommer tilbake til Norge. Vi skal snakke om fremtiden med Norges Skøyteforbund. Jeg er veldig fornøyd med min situasjon nå, og jeg har ikke noen store planer om å forandre det. Jeg planlegger å bli i Norge. Vi får se, sier han.

Kanskje blir det et spørsmål om penger, men Wotherspoon frykter ikke det.

– De har sagt at de vil beholde meg. Jeg tror ikke de ville sagt de om de ikke kunne betale meg, sier han til NRK.