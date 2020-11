Uvanlige pusteproblemer for Eckhoff: – Hørtes ut som en panfløyte

Nei til nytt tennisanlegg

Holmenkollen Tennisklubb fikk i kveld endelig nei til planene om nytt tennisanlegg med seks innendørs og seks utendørs baner på Midtstuen i Oslo vest.



Det rødgrønne flertallet i bystyret stemte imot fordi anlegget er planlagt i et grøntområde. I 2017 ble anlegget vedtatt med bredt flertall, men i mellomtiden har Arbeiderpartiet, SV og MDG snudd.



– Vi er lurt! Vi har havnet i et politisk spill. Vi kan ike stole på politikere som sier at vi skal gå i gang med arbeidet, sa styreleder i Holmenkollen tennisklubb, Bjørne Byhring til NRK for noen uker siden.