I stort sett hvert eneste mesterskap står Magnus Jøndal igjen med en treffprosent på godt over 80. Likevel er det svært sjelden at Norges så utrolig sikre venstrekant er mannen som får mest oppmerksomhet.

Men etter VM-åpningen mot Tunisia måtte Jøndal stoppe hos nesten hver eneste journalist i pressesonen i Herning. Han kostet på seg noen forsiktige smil, men selv om han satt ni av 10 skudd – den ene bommen kommer vi tilbake til – var svarene like beskjedne.

– Det er selvfølgelig godt for selvtilliten å starte på en så fin måte, men det viktigste av alt er at vi får to poeng, sier han til NRK.

– En av verdens beste

Det mangler ikke på superlativer når de andre får spørsmål om hvordan de vil beskrive Jøndal som håndballspiller.

– Det er en av verdens beste kantspillere. Han gjør det ikke alltid så spektakulært, men ballen sitter i kassen. Det er fantastisk å ha en sånn kantspiller som du bare kan spille ballen til og bare løpe rett i forsvar selv. Du vet at ballen stort sett ligger i mål, roser Sander Sagosen.

Men å fortelle hvordan Flensburg-proffen er som person er tydeligvis litt verre. Christian O'Sullivan flirer før han kommer frem til et svar.

– Det er vanskelig. Han er en stille type som er utrolig god. Jeg tror det er litt stille rundt alle. Han føler seg veldig komfortabel i gruppa, så han prater litt, i hvert fall. Men han er ikke den som prater mest.

MED SMIL OG PRIS: Magnus Jøndal fikk ros av samtlige lagkamerater, blant annet Christian O'Sullivan etter VM-åpningen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Sjelden utmerkelse og nesten-sinne

30-åringen med hele 129 landskamper ble kåret til kampens beste. Noe han til tross for sine imponerende 364 mål for Norge ganske sjelden blir. Og det virket som utmerkelsen på parketten i Boxen gledet lagkameratene mer enn hovedpersonen selv.

– Det har han fortjent etter en haug med gode landskamper. Jeg var litt redd for at de skulle gi den til Sander der, men det var hyggelig at de ga den til Jøndal, sier kaptein Bjarte Myrhol.

– Det er veldig fortjent. Han gjør en så å si perfekt kamp i dag, mener O'Sullivan.

Men så var det den ene bommen mot Tunisia da. Den som NRKs kommentator-duo mente ikke burde telle som bom, og den som gjorde at Jøndal for en sjelden gangs skyld viste irritasjon på banen.

– Jeg får et litt dårlig mottak, og føler jeg får et lite knuff i ryggen. Sånn er det. Det er ikke så ofte jeg blir sur, nei, og jeg var ikke så sint, men litt oppgitt var jeg, innrømmer han.

– Det er ikke ofte han klager på dommeren, men der ble han litt forbannet. Det skulle vært straffe, slår landslagssjef Christian Berge fast.

EN BOM: Magnus Jøndal var tydelig misfornøyd etter denne situasjonen mot Tunisia. Du trenger javascript for å se video. EN BOM: Magnus Jøndal var tydelig misfornøyd etter denne situasjonen mot Tunisia.