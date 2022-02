Mange ble overrasket. For det kommer i snitt bare drøye fem millimeter nedbør i februar i iskalde Zhangjiakou, like ved Gobi-ørkenen i Kina. Hele OL er derfor basert på kunstsnø.

Lørdag kom det noen problemfrie millimeter med nysnø, men søndag morgen lokal tid snør det tett i hele området. Ifølge værtjenesten Yr kan det komme opp mot 10 centimeter i løpet av dagen.

Slopestylekvalifiseringen for kvinner ble utsatt og flyttet til en annen dag.

De norske utøverne var glade for at kvalifiseringen ble utsatt, for det var ingen tegn til bedring.

– Det var snø som kom inn og litt sidevind, så du fikk ikke så god sikt inn mot hoppene. I tillegg var lyset flatt. Du ser liksom ikke forskjell på himmel og bakken. Egentlig ganske ekkelt å kjøre, du blir litt sånn kvalm i sånt føre, sier Johanne Killi til NRK.

JOBBER PÅ: I friskibakken forsøkte de å skuffe unna snøen, men slopestylekvalifiseringen ble utsatt til en annen dag. Foto: Francisco Seco / AP

Kvinnenes utfortrening i Yanqing noen mil sør ble også avlyst, mens herrenes storslalåm startet som planlagt – i tett snøvær.

– Man ser jo ikke en dritt, sa Henrik Kristoffersen til NRK etter førsteomgangen.

– Det var jævlig, rett og slett. Det var en krig, kommenterer Lucas Braathen.

– Veldig spent

På ettermiddagen lokal tid skal langrennsherrene gå stafett og skiskytterne skal gå jaktstart litt senere.

– Jeg tror det blir trått. Det er trått fra før av, så når det kommer snø blir det enda mer trått, sier Tiril Eckhoff.

De norske smøreteamene har stort sett taklet kulda og kunstsnøen bra, og fikk så vidt testet ski på litt nysnø før lekene startet. Men at det skal lave ned, har de liten direkte erfaring med.

Og i tillegg er snøen som daler ned fra himmelen her i Kina annerledes.

– Den er veldig tørr, veldig finkornet og veldig skitten. I Mellom-Europa og spesielt Skandinavia, så har vi nesten aldri så møkkete snø – og i hvert fall ikke når det er kaldt eller når det snør. Det har vært den største utfordringen for oss her: Å lage ski på kaldt føre som også skal stå imot møkk, forklarer skiskytternes smøresjef Tobias Dahl Fenre.

– Jeg er veldig spent på søndagen. Det blir jo litt Formel 1-dagen, med kniving mann mot mann, legger han til.

NATURLIG: Naturlig snø har lagt seg i OL-byen gjennom natta. Foto: Heiko Junge / NTB

For det er meldt kaldere vær, og også neste uke varsler Yr om snøfall. Men i utgangspunktet liker de norske lagene at føret forandrer seg, fordi de har så god og bred erfaring.

– Det er ofte bra for oss, også fordi Norges løpere er blant de som går raskest. De tåler litt tregere føre, mener Fenre.

Vil ikke vite

Det har vært mye værprat både før og under OL. I starten var det ekstremkulde og vind, før temperaturen steg og vinden roet seg. Men flere av skiskytterne styrer uansett unna værmeldinger.

– Jeg prøver ikke å følge så nøye med, og liker å ta det som det kommer. Én ting å se på værmeldingen, men det er en annen ting å oppleve det når man er der, mener Røiseland.

SNØFATTIG: Hele vinter-OL er utelukkende basert på kunstsnø og snøkanonene står tett i de bare åsene rundt anleggene i Zhangjiakou. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

– Det sjekker jeg ikke så nøye. Vi får en oppdatering hver dag med litt innhold om treningstid og sånn, så det er veldig lite. Du tar det du får på stadion. Vi forbereder oss på verste, så kan det bare bli bedre, sier Johannes Thingnes Bø.