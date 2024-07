Tatt på senga av shortsbytte i OL: – Det har jeg ikke sett før

– Det må jeg innrømme, det skjer ikke vanligvis, ler president Per Thorkildsen i Norges Rugbyforbund.

Man skulle kanskje tro at vertsnasjonen Frankrike sin seier 28–7 i sjuerrugby-finalen mot Fiji, og deres første gull i Paris-lekene, skulle stå i fokus da turneringen ble avsluttet i Paris lørdag kveld.

Men i tillegg til fransk jubel, er bildene fra kampen om syvendeplassen mellom USA og Argentina noe som trolig vil bli husket.

Ikke nødvendigvis for selve kampen, som Argentina vant 19–0 tidligere lørdag, men for det som skjedde etterpå.

Da tok nemlig både amerikanske Stephen Tomasin og argentinske Rodrigo Isgró av seg shortsen inne på Stade de France.

NYE SHORTSER: Det ble kanskje ikke medalje, men bytte av shorts ble arrangert av to rugbyutøvere i OL. Her er de i ferd med å ta seg på de nye shortsene. Foto: AP

Uvanlig bytte

Den norske rugbypresidenten ble tatt på sengen av det uvanlige byttet i OL.

– Man bytter gjerne skjorter, det er helt vanlig, men ikke shorts. Det har jeg ikke sett før, sier Thorkildsen.

Sportssjef Raik Tietze i Norges Rugbyforbund sier seg enig med Thorkildsen. For fenomenet er ikke noe vanlig syn i rugbysporten.

– Helt ærlig, det er jeg litt usikker på. Jeg så det ikke kampen selv, men det er første gang jeg har hørt om et slikt bytte. Jeg tror ikke det er veldig vanlig, sier han.

De to konkurrentene hadde flere tette dueller i løpet av kampen, som denne, hvor Tomasin febrilsk prøvde å stanse Isgró:

HENGER PÅ: Amerikanske Tomasin tok et fast grep i shortsen til motstander Isgró. Slitet ga resultat da han til slutt fikk shortsen til odel og eie. Foto: Reuters

– Bare positivt

Tietze presenterer samtidig en hypotese på hvorfor det nettopp var shortser som ble byttet:

– Det kan hende at drakter er vanligst å bytte, men de kan jo bli revet opp. Så er det kanskje sånn at shortsene er det som er igjen, sier han undrende.

– Men det er ikke standarden. Samtidig skaper det jo oppmerksomhet rundt sporten så hvorfor ikke, legger sportssjefen til.

FRANSK JUBEL: Det var kanskje Antoine Dupont (foran) og resten av de franske lagkameratene som vant OL-gull i rugby, men fokuset havet et annet sted. Foto: Reuters

Thorkildsen sier på sin side at det bare er hyggelig at shortser blir byttet mellom utøvere.

– Rugby er en idrett som er veldig tøff på banen, men vennlig og hyggelig utenfor. Det å få med seg minner fra en kamp er bare positivt, mener Thorkildsen.

Macron på tribunen

Og tilbake til finalen i sjuerrugby-turneringen så kunne Frankrikes president Emmanuel Macron, sammen med hjemmepublikummet på Stade de France, juble for sine ferske olympiske mestere.

PÅ PLASS: Frankrikes president, Emmanuel Macron, var på tribunen for å se Frankrike ta hjem OL-gull i sjuerrugby. Foto: AFP

Fiji, som vant gull i sjuerrugby for menn i både OL i 2016 og 2021, endte altså opp med å ta sølv. For Fiji var det første gang de tapte en OL-kamp i sjuerrugby for menn, en øvelse som først kom på OL-programmet i nettopp 2016.

Samtidig ble Sør-Afrika bronsevinner etter å ha vunnet sin kamp over Australia.

Rugby-turneringene stopper ikke med lørdagens finale. Allerede søndag starter kvinnenes turnering i sjuerrugby, hvor New Zealand stiller som regjerende mestere.

NRK har henvendt seg til både det amerikanske og det argentinske rugbyforbundet og spurt om det lå noen spesiell foranledning bak det uvanlige byttet, men foreløpig ikke fått svar.