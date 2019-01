Uttaksrenn skaper full uenighet og irritasjon mellom Iversen og treneren

Det får Emil Iversen til å stusse og senere være klokkeklar i sin tale:

– Hvis du ikke tror at det er det (uttaksrenn i sprint), så er du dum, sier han etter nok en finaleplass i en fristilssprint 1. nyttårsdag i sveitsiske Val Müstair.

Han ble til slutt nummer fem, en plassering som gjør Iversen til en av de nordmennene som ligger best an i årets Tour de Ski (se liste i bunnen av saken).

Men det er altså noe som engasjerer Iversen mer enn bare resultatet og sammenlagtstillingen etter tre etapper av årets tour. Landslagsledelsen har lenge gjort det klart at det er fem renn som gjelder dersom du vil gå VM-sprinten i Seefeld i slutten av februar.

Det er sprinten på Lillehammer og Davos før jul. Det er Skandinavisk Cup i Vuokatti 6. januar om under en uke. Og det er NM i Meråker samt verdenscup i Lahti i februar.

På listen er ikke de to fristilssprintene i årets tour, selv om nærmest hele den internasjonale sprinteliten er på plass, inkludert nesten hele det norske sprintlaget.

– Burde telle 15 ganger mer

Iversen har for øvrig en pallplass fra sprinten på Lillehammer og er langt på vei sikret VM-billett fra før av. Men han og sprintlandslagstrener Arild Monsen har likevel vært uenige i om Tour de Ski-sprintene bør fungere som uttaksrenn, helt siden NRK tok opp problemstillingen allerede i Toblach sist lørdag.

SPRINT: Iversen kom på femteplass under sprinten i Val Müstair. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Iversen mente en finaleplass i et av sprintrennene i Tour de Ski burde telle 15 ganger mer enn rennet i Vuokatti. For til Vuokatti skal få av verdens beste gå.

Monsen svarte da med å si at «Emil driver med sitt på det området der», og la til at det er riktig at skøytesprintene i Tour de Ski ikke er med på listen over uttaksrenn. Han la også til at startlisten på sprintene i Tour de Ski ikke endret premissene.

– Han sier mye rart

Etter sprinten 1. nyttårsdag gjentar Monsen sitt budskap, å gjøre det bra er positivt, men det er ikke noe uttaksrenn, og at grunnen er at ikke helt sprintlaget har fått mulighet til å gå Tour de Ski. Han sikter da til sprinterne Sondre Turvoll Fossli og Pål Golberg.

– Han sier mye rart, sier Emil Iversen om Arild Monsen.

– Han vet hva jeg sier til dere, og jeg vet hva han sier til dere. Vi er uenige. Selvfølgelig teller dette (sprintrennet i VM-uttaket).

Iversen sier deretter følgende om hvordan Monsen reagerer når dette temaet kommer opp:

– Han blir irritert. Han liker ikke at jeg snakker om det.

– Hvorfor har du en god sak, Iversen?

– Se på listen her da. Her er de beste skøytesprinterne i verden. I Vuokatti er det høyt nivå, men ikke i nærheten av her. Når heller ikke de fem beste skøytesprinterne i Norge drar til Vuokatti, burde det ha vært annerledes, sier Iversen til NRK – og legger til slutt til «at selvfølgelig teller sprintene i Tour de Ski».

Monsen har fått forelagt kritikken fra Iversen men vil ikke kommentere noe utover det han allerede har sagt.

IKKE ENIG: Sprinttrener Arild Monsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mener det er rettferdig

Sindre Bjørnestad Skar er blant de sprinterne som har en finaleplass fra begge sprintene i Tour de Ski. Han ble nummer fire i Toblach og nå nummer seks i Val Müstair.

Skar svarer diplomatisk at det er de fire beste skiløperne som skal gå VM og slår fast at han nå er en av de fire. Skar har nemlig også en fjerdeplass fra Lillehammer i desember.

– Er det riktig at disse rennene i Tour de Ski ikke har noe å si for VM?

– Det er rettferdig. Det har vi blitt fortalt for lenge siden. Så vet jo alle at de som går fortest på ski, skal gå VM, sier Skar.

Tour de Ski fortsetter med fellestart i Oberstdorf onsdag, jaktstart torsdag. Så er det fellesstart i Val di Fiemme lørdag, og ny jaktstart, opp monsterbakken søndag.

GREIT: Sindre Bjørnestad Skar er ikke enig med Emil Iversen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sammenlagtlista i Tour de Ski: