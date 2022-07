Utstyret var utskjelt og forhatt – nå har «glorien» reddet flere liv

Basketstjerne ber Biden om hjelp til å komme seg ut av Russland

Basketballstjernen Brittney Griner bønnfaller USAs president Joe Biden om hjelp til å komme seg ut av Russland, der hun har vært fengslet siden februar.

Griners agent Lindsay Kagawa Colas sier at brevet ble levert til Det hvite hus på mandag. Mesteparten av innholdet er privat, men Griners representanter har delt noen linjer fra brevet.

– Mens jeg sitter her i et russisk fengsel, alene med tankene mine og uten beskyttelsen fra min kone, familie, venner, OL-trøye eller noen av mine bragder, er jeg livredd for at jeg kan komme til å bli her for alltid, skriver Griner i brevet.

WNBA-stjernen ble pågrepet på flyplassen i Moskva 17. februar, etter at tollere fant cannabisolje for e-sigaretter i bagasjen hennes. Det skjedde noen dager før den russiske invasjonen i Ukraina.

Griner er siktet for smugling av en betydelig mengde av et narkotisk stoff, noe som kan straffes med inntil ti års fengsel. Saken mot henne gjenopptas på torsdag.