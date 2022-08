Utspekulert cornergrep hjalp Arsenal til seier: – Det er som et sjakkspill

Arsenal fant fram det lure trikset etter halvspilt førsteomgang. Bukayo Saka la hjørnesparket høyt langt over til motsatt ende av feltet.

Det så ufarlig ut, men Oleksandr Zintsjenko hadde lurt seg fri, og ukraineren stanget ballen tilbake i boksen hvor Gabriel Martinelli fikk stå helt alene. Fra kun et par meters hold fikk han headet ballen over målstreken.

– Dette er åpenbart en innøvd variant fra Arsenal, konkluderte Viasats ekspert, nåværende Lillestrøm-spiller Pål André Helland.

– Arsenal har en egen trener som kun ser på dødballer. Det er så viktig i fotball. Det er så mye mål som scores på dødballer. Her har de gjort leksene sine, og sett hvordan Palace stiller opp. Det er som et sjakkspill, forklarte tidligere Arsenal-spiller Fredrik Ljungberg i Viasats studio.

1-0: Gabriel Martinelli jubler etter å ha satt inn 1–0. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Presset på fra start

Arsenal startet oppgjøret som om de hadde dårlig tid på seg til å score. Trioen i front, med Bukayo Saka, Gabriel Jesus og Gabriel Martinelli, presset Crystal Palace dypt i banen, og skapte trøbbel allerede etter fire minutter.

Nysignerte Jesus driblet seg forbi Palace-forsvarerne med brasiliansk selvtillit, og fyrte av. Skuddet ble blokkert, men ballen ramlet ned til Martinelli som satte ballen utenfor et nærmest åpent mål fra skrått hold.

ROTET VEKK SJANSE: Martin Ødegaard rotet vekk en god mulighet mot Crystal Palace. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Tonen var uansett satt, og Arsenal fortsatte kanonaden. Ved halvspilt omgang fant de fram cornervarianten de hadde trent på gjennom sommeren, og Martinelli sendte Arsenal foran.

– Det betyr mye, jeg er veldig glad for målet. Men det viktigste er seieren, sier Martinelli til Viaplay etter kampen.

Etter scoringen våknet Crystal Palace, samtidig som Arsenal-forsvaret begynte å rote det til. Keeper Aaron Ramsdale var nære å gi bort et mål da han sendte et utspill rett i beina på Eberechi Eze, men var heldig da ballen spratt vekk fra nettmaskene.

Nære utligning

Rett før pause skapte Eze trøbbel igjen. Et strålende innlegg ble stanget inn foran mål av Joachim Andersen, men Odsonne Édouards heading gikk rett på keeper fra kort hold.

Både Édouard og Eze skulle få muligheten igjen både like før og like etter pause, men først sendte Granit Xhakas bein ballen like over mål, før Ramsdale igjen reddet mesterlig.

REDNING: Ramsdale redder alene med Eze. Foto: PAUL CHILDS / Reuters

I andre omgang viste også Martin Ødegaard seg fram, uten å overbevise om at målteften er vekket etter sommerferien.

Først satte han et frispark en liten meter utenfor stengene, før han minutter senere ble spilt alene med keeper. Ødegaard forsøkte heller å spille en pasning enn å skyte, og angrepet ble avblåst for offside.

På tampen headet Marc Guéhi et innlegg fra Saka i eget mål, og satte spikeren i kista. Dermed tok Arsenal tre poeng i serieåpningen.