For etter bare åtte minutter av Eliteserien 2021 og sin Glimt-karriere satte Botheim inn sin første scoring.

– Vi har utfordret Botheim litt nå i forhold til at han må melde seg på. Jeg spurte om han var sulten nok, og da han kom ut sa han at han var ganske sulten. Så godt svar, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Eurosport etter kampen.

Treneren forteller at Botheim kom bort til benken etter scoringen og svarte på spørsmålet.

Målscoreren kom fra Rosenborg i februar, og hadde slitt med spilletid i Trondheimsklubben.

– Se og nyt

Med et velplassert hodestøt sendte Erik Botheim gultrøyene i ledelsen hjemme på Aspmyra. Dermed fikk den tidligere benkesliteren i Rosenborg en pangstart i sin offisielle Glimt-debut.

Det tok heller ikke lang tid før vertene doblet ledelsen. Sondre Brunstad Fet med en lekker pasning til Ulrik Saltnes, som ikke gjorde noen feil alene med Tromsø-keeper Jacob Karlstrøm.

– Se og nyt. De er jo for gode, Bodø/Glimt. Skal det bli et nytt 2020? Hva er det som skjer, spurte Eurosport-ekspert Joacim Jonsson entusiastisk da 2–0 var et faktum.

Ti minutter før slutt øker ledelsen til 3-0, men denne gangen var det ikke en Glimt-spiller som var sist på ballen. Først så det ut til at Boteim satt sitt andre, men det var Lasse Nilsen som var uheldig og satte ballen i eget mål.

Måtte tåle kritikk for Spania-tur

Det har riktignok skjedd mye siden Bodø/Glimt vant serien i fjor, og flere eksperter trodde ikke at de klarer å gjenta bragden fra i fjor:

Klubben massiv kritikk blant annet fra NRKs sportskommentator, for at de valgte å dra til Spania på treningsleir.

I tillegg har det skjedd flere store endringer i troppen. Den danske toppscoreren Kasper Junker havnet i klinsj med klubben og forlot Bodø til fordel for japanske Urawa Reds. Samtidig forsvant hans danske kollega Philip Zinckernagel til England.

Og som kjent dro Jens Petter Hauge til AC Milan underveis i fjorårssesongen.