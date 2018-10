IAAF har jobbet med å utarbeide nye regler for såkalt hyperandrogenisme. Det nye reglementet skulle etter planen innføres fra 1. november, og vil medføre at Caster Semenya må medisinere seg for å få lave nok testeronverdier til å delta i kvinneklassen.

Nå utsetter altså forbundet de nye reglene, melder de selv på sin hjemmeside.

– Det er ikke rettferdig. Jeg vil bare løpe naturlig, slik jeg er født. Jeg er Mokgadi Caster Semenya. Jeg er kvinne og jeg er rask, har Semenya uttalt.

Blir avholdt høring

Hun har derfor anket innføringen av reglene inn for CAS. Det er ventet at CAS kommer med sin avgjørelse 26. mars. I løpet av februar vil det også bli holdt en høring med Semenya i forbindelse med anken.

– IAAF er fortsatt veldig trygg på det juridiske, vitenskapelige og etiske grunnlaget for regelverket, heter det i en uttalelse fra forbundet.

Friidrettsprofilen måtte etter friidretts-VM i 2009 underkaste seg kjønnstester og fikk først etter en lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne. Siden har hun vært en av verdens mest dominerende løpere på mellomdistanse.

SUVEREN: Caster Semenya. Foto: Anja Niedringhaus / AP

IAAFs nye reglement gjelder for kvinner i løpsøvelsene fra 400 meter til en engelsk mil (1609 meter).

Om IAAFs nye regler blir godkjent etter behandlingen i Idrettens voldgiftsrett, må kvinnelige utøvere med såkalt mannlige verdier av testosteron enten bytte øvelse eller løpe mot menn hvis de ikke vil la seg medisinere.

Kan bli problematisk

Medisineringen må også skje i seks måneder før konkurranse, noe som kan skape problemer for Semenya og andre løpere med høye testosteronnivåer som velger å ikke medisinere før CAS-dommen faller.

Hvis Semenyas anke blir avvist, kan hun blant annet ikke stille til konkurranse i Diamond League, som løper fra mai til september.



Sørafrikanske Caster Semenya har to OL-gull og tre VM-gull på 800 meter. Hun har også OL-bronse på 1500 meter.

