Utset hockey-sluttspelet

Tomme tribunar for Haaland mot PSG

Det blir stengt for publikum i åttedelsfinalen mellom PSG og Borussia Dormund på grunn av koronaviruset, melder Reuters. Det har politimyndigheitene i Paris bestemt. Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund leiar 2-1 etter heimekampen, og nå får Paris-laget ingen støtte frå heimesupportarane på Parc des Princes.



Det er også bestemt at returoppgjeret mellom Valencia og Atalanta går for tomme tribunar, det same risikerer kampen mellom Leipzig og Tottenham etter at tyske helsemyndigheiter i går tilrådde å avlyse alle arrangement der fleire enn 1000 menneske deltek.