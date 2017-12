Utroper Freitag som storfavoritt: – Hadde vært ekstremt gøy hvis han vant

– Det hadde vært ekstremt gøy hvis Freitag vant. Det er lenge siden tyskerne har gjort det bra i hoppuka, så jeg håper litt på tysk seier både for Tyskland, og for hoppsporten sin del, sier Jacobsen.

Freitag har hatt en fantastisk sesong og leder verdenscupen så langt. Han har vært i toppen i samtlige renn, og pekes ut som den store favoritten av det norske laget.

HÅPER PÅ TYSKLAND: Anders Jacobsen vil heie på Tyskland og Norge under hoppuka. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Han har et eget nivå

Halvor Egner Granerud håper de norske hopperne kan blande seg inn i toppen, men er ikke i tvil om hvem favoritten er.

– Freitag, Freitag, og kanskje Freitag eller? Han er utrolig stabil. Han ser ut til å ha et nivå inne som ingen andre kan matche for øyeblikket. På en annen side er det sjeldent at favoritten vinner hoppuka.

Anders Fannemel er enig med lagkameraten.

– Det er klart Freitag, Stefan Kraft og Kamil Stoch er de største favorittene, sier Fannemel. Også Johan Andre Forfang, Andreas Stjernen og Alexander Stöckl peker på Freitag.

– Han er stabil og ekstremt rolig, en stor konkurrent, sier landslagstreneren.

TROR NORDMENNENE IKKE VIL HA PRESSET PÅ SEG: Freitag tror de norske prøver å skyve presset på han før hoppuka starter. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Freitag er fornøyd med egen form

Tyskeren tar forhåndstipsene fra den norske leieren med stor ro.

– Det er sterke utøvere fra Norge også. Jeg tror de prøver å få presset over på meg, men det kommer til å bli jevnt.

Freitag håper å ta med seg den gode formen inn mot hoppuka.

– Det er en fin situasjon. jeg liker å hoppe på ski for tiden. Hoppuka er litt annerledes enn resten av året. Man må sørge for å være klar i hodet når man skal hoppe der.