Utrolig scenario for Sverige – kan nå semifinalen ved loddtrekning

– Det er jo helt sykt! Jeg visste ikke at det var så ille, sier Norges Espen Lie Hansen om det spesielle scenarioet for Sverige i håndball-EM.

For Norge er det relativt «enkelt» å forstå hvordan man kommer seg til en semifinale i Kroatia: De må slå Sverige med fem mål onsdag, samtidig som Frankrike vinner mot Kroatia.

Da blir Norge gruppetoer med seks poeng. Seks poeng ender da også Kroatia og Sverige på, men Norge står bedre etter innbyrdes oppgjør.

Hør Norge – Sverige på P1 og NRK Sport fra kl. 18.10 onsdag.

For Sverige er det flere muligheter. De kan til og med tape mot Norge, men gå videre. Og i verste fall kan det blir avgjort med loddtrekning.

– Risikoen finnes, men det skal ekstremt mye til, forteller Sveriges pressesjef Daniel Vandor til NRK.

Ifølge Aftonbladet, vil resultatene 32–28 til Norge og 23–19 til Frankrike, gjøre at Sverige og Kroatia havner på samme poengsum, med lik innbyrdes målforskjell, like antall innbyrdes mål og samme totale målforskjell og samme totalt scorede mål.

Slik avgjøres semifinaleplassene Ekspandér faktaboks Hvis Norge ender på lik poengsum som et annet lag, gjelder følgende regler: 1) Innbyrdes oppgjør i gruppespillet 2) Innbyrdes målforskjell 3) Innbyrdes scorede mål 4) Total målforskjell 5) Totalt antall scorede mål 6) Loddtrekning NB! Hvis Norge slår Sverige 32 - 28 og Frankrike slår Kroatia 23 - 19 blir det loddtrekning mellom Sverige og Kroatia. Det samme skjer hvis Sverige vinner 30 - 28 og Kroatia 21 - 19. Kilde: Det europeisk håndballforbundet (EHF) og Aftonbladet.

– Grusomt

Det samme skjer hvis Sverige vinner 30–28 over Norge og Kroatia slår Frankrike 21-19, bekrefter Det europeiske håndballforbundet til Dansk TV 2.

– Det er ikke noe vi kan gjøre noe med og ikke noe vi har hatt fokus på. Vi forsøker å tenke på det vi kan påvirke, og vinne kampen. Etter det får vi se på forutsetningene, forteller Vandor.

NRKs håndballekspert Håvard Tvedten liker loddtrekningsmuligheten dårlig.

– Merkelig! Det vile jo være helt grusomt å miste en semifinaleplass på loddtrekning. Det kan ikke være et slikt spillesystem der det i det hele tatt finnes en mulighet for at det er en tilfeldighet om man spiller finale eller ikke, slår han fast.

Ønsker cupspill

Heller ikke Norges landslagssjef Christian Berge er heller ikke begeistret for oppsettet i EM, hvor man først går gjennom et gruppespill hvor man får med seg poeng inn i en mellomrunde, og de to beste går til semifinaleplass, fremfor et cupspill som i VM.

– Det er bedre med VM-måten, for det er en del smutthull man kan benytte seg av i et europamesterskap. Jeg lurer på om man ikke må finne veien tilbake til VM-oppsettet, sier Berge.

– Ulike scenarioer er ikke noe vi tenker vanvittig mye på, men selvfølgelig skal man ha det med i bakhodet og underveis, legger landslagssjefen til.